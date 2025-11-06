Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc

Už před týdnem federální soudy rozhodly, že vláda musí v listopadu za použití nouzových prostředků pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP), který se chystala od 1. listopadu zmrazit. Administrativa se proto rozhodla v listopadu použít 4,65 miliardy dolarů (98 miliard korun) z nouzového fondu, což by vystačilo na pokrytí zhruba poloviny obvyklých dávek.
Zbývajících 600 milionů z fondu, v němž je celkem 5,25 miliardy dolarů, by šlo na financování administrativních nákladů jednotlivých států spojených s vyplácením dávek. Do dalších rezerv ale vláda sáhnout odmítla, což vedlo k další žalobě.
Zatím není jasné, jak bude vypadat situace v prosinci, pokud se nepodaří v Kongresu spor o financování vlády vyřešit. Bílý dům odpovědnost připisuje zákonodárcům z Demokratické strany, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů.
Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.
SNAP, který se i přes používání platebních karet často označuje starším názvem jako potravinové lístky, využívá zhruba každý osmý Američan. Provoz programu měsíčně vyjde na osm až devět miliard dolarů.