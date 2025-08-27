Zahraničí

Trump vyzval ke stíhání George Sorose a jeho syna, viní je z podpory nepokojů

před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že miliardář, finančník a významný sponzor Demokratické strany George Soros a jeho syn by měli být obviněni na základě federálního zákona o vydírání a korupci za údajnou podporu protestů po celé zemi.
Miliardář a manažer hedgeového fondu George Soros.
Miliardář a manažer hedgeového fondu George Soros.

Trump od svého lednového návratu do Bílého domu spustil kampaň výhrůžek a žalob namířených proti svým politickým protivníkům, zpravodajským organizacím a právnickým firmám s využitím kombinace soudních sporů, výkonné moci a vlastního vlivu, připomíná Reuters. Jeho spojenci to označují za snahu pohnat k odpovědnosti mocné, jiní pak za útok proti Trumpovým odpůrcům.

Pětadevadesátiletý Soros, jenž přežil holokaust, je terčem kritiky ze strany Trumpa a jeho konzervativní základny dlouhodobě. Sorosova nadace Open Society je jedním z největších světových sponzorů lidských práv, rozvoje demokracie, transparentnosti vlád či vzdělávání. Na Sorose, jenž je maďarského původu, léta útočí také maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidezs.

Donald Trump MAGA

"George Soros a jeho úžasný radikálně levicový syn by měli být obviněni na základě zákona RICO, protože podporují násilné protesty a mnoho dalšího po celých Spojených státech amerických. Už nedovolíme, aby tito šílenci trhali Ameriku na kusy a nedali jí ani vydechnout," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. "Soros a jeho skupina psychopatů způsobili naší zemi velké škody! Mějte se na pozoru, sledujeme vás!" dodal prezident.

Trumpovy výroky krátce nato odmítl mluvčí nadace. "Tato obvinění jsou nehorázná a nepravdivá. Open Society Foundations nepodporuje ani nefinancuje násilné protesty," uvedl mluvčí. "Naším posláním je prosazovat lidská práva, spravedlnost a demokratické principy doma i ve světě," dodal.

 
