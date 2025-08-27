Trump pohrozil Evropě sankcemi kvůli "orwellovské" cenzuře sociálních sítí

"Upozorňuji všechny země s digitálními daněmi, legislativou, pravidly nebo regulacemi, že pokud nebudou tato diskriminační opatření odstraněna, já, jako prezident Spojených států, uvalím podstatná dodatečná cla na jejich vývoz do USA a zavedu exportní omezení na naše vysoce chráněné technologie a čipy," napsal Trump na své síti Truth Social.
Donald J. Trump Truth Social 08.25.25 08:31 PM EST pic.twitter.com/Pn20Kqw3gY— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 26, 2025
Trumpova administrativa a její spojenci v technologickém sektoru dlouhodobě DSA - vlajkovou loď evropské regulace sociálních sítí - kritizují.
Podle Washingtonu Evropa v boji proti nenávistným projevům, dezinformacím a šíření nenávistných informací usiluje o "nepřiměřená" omezení svobody projevu, která DSA ještě posiluje.
Americké útoky na zákon nešetřily ani výrazem "orwellovský", viceprezident J. D. Vance pak označil DSA jako "institucionalizaci cenzury".
Omezení víz pro evropské úředníky
Agentura Reuters v pondělí informovala, že Spojené státy zvažují sankce ve formě vízových omezení proti úředníkům EU, žádné konečné rozhodnutí však zatím nepadlo. Není rovněž jasné, kterých členských zemí nebo úředníků by se případná omezení mohla týkat.
"S velkým znepokojením sledujeme rostoucí cenzuru v Evropě, ale v tuto chvíli nemám k dispozici žádné další informace," sdělil mluvčí ministerstva zahraničí pro Reuters.
Nařízení o digitálních službách reguluje online platformy, včetně sociálních sítí, vyhledávačů či e-commerce. Platformy s více než 45 miliony uživatelů v EU, jako Facebook, Instagram, Tiktok nebo X, musí dodržovat přísná pravidla pro posuzování a zmírňování rizik, jako je šíření dezinformací nebo poškozování nezletilých.
Implementaci nařízení má na starost Evropská komise, zatímco národní regulační orgány nesou odpovědnost za jednotlivé členské země. Mluvčí Evropské komise dříve označil obvinění ze strany USA za "zcela neopodstatněná".
Pokud k uvalení sankcí kvůli DSA skutečně dojde, půjde o bezprecedentní krok, který by eskaloval boj Trumpovy administrativy proti - jak sami tvrdí - "pokusům Evropy potlačit konzervativní hlasy".