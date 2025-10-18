Zahraničí

Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

před 53 minutami
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se v pátek obrátila na nejvyšší soud se žádostí, aby povolil nasazení Národní gardy ve státě Illinois, informovaly tiskové agentury. Trump, který se snaží rozmístit armádní jednotky do států vedených demokraty, žádostí reagoval na neúspěšné odvolání proti verdiktu federálního soudu dočasně blokujícího možnost gardisty do Illinois vyslat.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Federální odvolací soud ve čtvrtek odmítl Trumpovu žádost povolit nasazení armádních jednotek dříve, než skončí odvolací řízení. Příkaz k dočasnému zákazu nasazení gard, který 9. října v Chicagu vydala soudkyně amerického okresního soudu April Perryová, tak zůstal v platnosti.

Trump se proto obrátil na nejvyšší justiční autoritu v USA, v níž převládají konzervativní soudci a která několikrát prezidentovi od jeho lednového návratu do funkce vyšla vstříc při sporech s jeho odpůrci o prezidentské pravomoci. Nejvyšší soud se postavil na prezidentovu stranu například u tvrdších postupů proti migrantům, u zákazu působení transgenderových lidí v armádě a u snahy zrušit některé Kongresem již schválené federální výdaje, napsala agentura AP.

Prezident vede spory také s demokratickým vedením států a měst, do nichž proti jejich vůli nasazuje armádu s odůvodněním, že má udržovat pořádek a chránit federální úředníky a majetek před protesty. Státy a města vedená demokraty podaly žaloby s cílem zastavit nasazení gard, a soudy dosud nedospěly k závěrečnému rozhodnutí ohledně Trumpových pravomocí v této věci.

Trump jednotky Národní gardy vyslal do Los Angeles, Washingtonu, Memphisu a Chicaga a oznámil plány na jejich nasazení také v Portlandu.

Guvernér Illinois J.B. Pritzker, zvolený za demokraty, obvinil Trumpa, že záměrně vykresluje malé, převážně pokojné protesty jako násilné a nebezpečné, aby ospravedlnil nasazení Národní gardy. Soudkyně okresního soudu April Perryová, která 9. října v Chicagu vydala rozhodnutí dočasně nasazení gard zakazující, uvedla, že protesty proti imigrační politice nepředstavují vzpouru, jež by ospravedlňovala její vyslání do Illinois.

 
