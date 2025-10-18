Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

Federální odvolací soud ve čtvrtek odmítl Trumpovu žádost povolit nasazení armádních jednotek dříve, než skončí odvolací řízení. Příkaz k dočasnému zákazu nasazení gard, který 9. října v Chicagu vydala soudkyně amerického okresního soudu April Perryová, tak zůstal v platnosti.
Trump se proto obrátil na nejvyšší justiční autoritu v USA, v níž převládají konzervativní soudci a která několikrát prezidentovi od jeho lednového návratu do funkce vyšla vstříc při sporech s jeho odpůrci o prezidentské pravomoci. Nejvyšší soud se postavil na prezidentovu stranu například u tvrdších postupů proti migrantům, u zákazu působení transgenderových lidí v armádě a u snahy zrušit některé Kongresem již schválené federální výdaje, napsala agentura AP.
Prezident vede spory také s demokratickým vedením států a měst, do nichž proti jejich vůli nasazuje armádu s odůvodněním, že má udržovat pořádek a chránit federální úředníky a majetek před protesty. Státy a města vedená demokraty podaly žaloby s cílem zastavit nasazení gard, a soudy dosud nedospěly k závěrečnému rozhodnutí ohledně Trumpových pravomocí v této věci.
Trump jednotky Národní gardy vyslal do Los Angeles, Washingtonu, Memphisu a Chicaga a oznámil plány na jejich nasazení také v Portlandu.
Guvernér Illinois J.B. Pritzker, zvolený za demokraty, obvinil Trumpa, že záměrně vykresluje malé, převážně pokojné protesty jako násilné a nebezpečné, aby ospravedlnil nasazení Národní gardy. Soudkyně okresního soudu April Perryová, která 9. října v Chicagu vydala rozhodnutí dočasně nasazení gard zakazující, uvedla, že protesty proti imigrační politice nepředstavují vzpouru, jež by ospravedlňovala její vyslání do Illinois.