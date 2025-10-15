Platnost dvojice původních předběžných opatření Immergutové, kterou soudkyní jmenoval Trump ve svém předchozím funkčním období, měla původně vypršet později tento týden zatímco se čeká, jak se k nim postaví odvolací soud v San Francisku.
Immergutová ve svých rozhodnutích ze 4. a 5. října stanovila, že Trump nesmí převzít velení nad oregonskou Národní gardou, a také, že toto nařízení nemůže obejít tím, že by do Oregonu vyslal Národní gardu z jiných amerických států. Soudkyně mimo jiné konstatovala, že Trumpova charakteristika Portlandu jako válkou zničeného města je "prostě odtržena od skutečnosti".
Trump vyslání jednotek do Portlandu oznámil 27. září. Podle ministerstva obrany mělo 200 příslušníků oregonské Národní gardy chránit federální majetek v místech, kde se pořádají nebo se pravděpodobně uskuteční protesty.
Republikánský prezident v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu. V minulosti bylo takové opatření zcela výjimečné.