"Je to neuctivé". Trump přemýšlí, jak potrestat "nezbrojící" Španělsko

před 3 hodinami
Americký prezident Donald Trump opět kritizoval Španělsko za to, že se nezavázalo zvýšit výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu jako ostatní členské země Severoatlantické aliance (NATO). V Bílém domě řekl, že je s Madridem velmi nespokojený a zmínil i možnost hospodářského potrestání.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Na razantním zvýšení výdajů na obranu se koncem června dohodl summit NATO, na němž se spojenci usnesli, že do roku 2035 budou dávat pět procent HDP na obranné výdaje a na výdaje s obranou související.

Španělský premiér Pedro Sánchez však prohlásil, že jeho země je schopna plnit požadavky NATO s výdaji ve výši 2,1 procenta HDP. Loni na obranu dala jen 1,28 procenta HDP, nejméně ze všech spojenců.

Trump už po summitu NATO pohrozil, že Spojené státy budou prosazovat vůči Španělsku přísnější podmínky při jednání o obchodních dohodách. Teď mluvil v podobném duchu. "Přemýšlel jsem, že jim prostřednictvím cel uložím obchodní trest za to, co udělali, a myslím, že to možná udělám," řekl. Dodal, že postoj Španělska je vůči NATO neuctivý.

Minulý týden Trump dokonce poznamenal, že by NATO mělo zvážit vyloučení Španělska z aliance kvůli odmítnutí navýšit výdaje na obranu

 
0:55
