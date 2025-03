Trump před hovorem s Putinem: Konec války za 24 hodin byl sarkasmus. Plán USA mají

Donald Trump v pondělí oznámil, že bude v úterý jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o příměří na Ukrajině. Své si k tomu už předtím řekli i další členové Trumpovy administrativy jako ministr zahraničí Marco Rubio či zvláštní vyslanec Bílého domu Steven Witkoff, který již jednal přímo v Kremlu. Ozvala se i ruská strana. Aktuálně.cz přináší souhrn nejdůležitějších výroků.

Donald Trump: Máme velmi dobrou šanci

"V úterý budu mluvit s prezidentem Putinem. O víkendu se udělalo hodně práce. Chceme zjistit, zda můžeme tuto válku ukončit. Možná můžeme, možná ne, ale myslím, že máme velmi dobrou šanci," řekl Donald Trump v pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Ještě předtím v televizním rozhovoru Trump konstatoval, že vše jde dobře a myslí si, že Putin bude s americkým návrhem souhlasit. "Pokud ne, budou to špatné zprávy pro tento svět. Umírá tolik lidí," konstatoval Trump, podle nějž součástí rozhovorů kolem ukončení války bude i "otázka území a elektráren".

Trump zároveň uvedl na pravou míru své předvolební proklamace o ukončení války na Ukrajině do 24 hodin po nástupu do prezidentského křesla. "Byl jsem trochu sarkastický, když jsem to řekl. Ve skutečnosti jsem chtěl říct, že bych to rád vyřešil," tvrdí americký prezident nyní.

0:11 Mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem 24 hodin po volbách byla sarkasmem, říká Trump. | Video: Tymofiy Mylovanov @Mylovanov via X

Marco Rubio: Máme plán A i B

Americký ministr zahraničí v rozhovoru pro americkou stanici CBS uvedl, že chce, aby každý chápal, že Američané mají před jednáním s Putinem plán. "Plán A je dosáhnout zastavení palby, abychom se mohli přesunout k plánu B. K fázi dvě, aby se vytyčila cesta k trvalému konci války, který vydrží a respektuje potřeby každého," řekl Rubio. "Nikdo neříká, že druhá část je snadná, ale my se ani nemůžeme dostat k druhé fázi, dokud nedosáhneme té první," dodal.

Mike Waltz: Trump nekonečnou válku nepřipustí

Trumpův poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz v rozhovoru pro americkou stanici ABC News zkritizoval předchozí administrativu prezidenta Joe Bidena. "Je v našem národním zájmu vyhnat všechny Rusy z Ukrajiny včetně Krymu? Bidenův plán znamenal nekonečnou válku, obrovské ztráty a možnou třetí světovou válku," prohlásil.

Trump podle něj přemýšlí naopak realisticky a snaží se diplomatickou cestou dosáhnout ukončení zabíjení. "Dohoda bude uzavřena," slíbil Waltz s tím, že alternativou je nekonečná zákopová válka znamenající mlýnek na lidské životy a peníze. "To Trump nepřipustí," ujišťuje Waltz. Rozpovídal se také o (ne)možnosti vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance (NATO), na což se můžete podívat ve videu níže.

0:59 Mike Waltz o mírových jednáních Ruska s Ukrajinou | Video: X / @Mylovanov

Steven Witkoff: Mír je otázkou týdnů

Zvláštní vyslanec Bílého domu Steven Witkoff jednal přímo v Kremlu o návrhu na 30denní příměří už minulý čtvrtek. Na otázku americké stanice CNN, jestli jsou USA ochotné některá ukrajinská území okupovaná Ruskem uznat jako ruské území, odpověděl, že se k tomu zatím nechce vyjadřovat. "Myslím, že je to v tuto chvíli poněkud předčasné," doplnil posléze.

Podle něj přitom není zcela přesné říci, že Rusko požaduje mezinárodní uznání okupovaných území či zastavení podpory Ukrajiny. Putin dle Witkoffa rámcově přijímá Trumpův návrh. "Mír je otázkou týdnů," dodal.

Mark Rutte: Trump prolomil patovou situaci

Podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho americký prezident prolomil patovou situaci války tím, že začal jednat s Rusy. "To je pozitivní. USA nyní vedou dialog s Rusy, aby zjistily, jak se k této otázce staví. Bude se postupovat krok za krokem. Je velmi těžké předvídat, kdy k tomu dojde, ale myslím, že myšlenka 30denního příměří je velmi moudrý plán," prohlásil.

Jakékoliv zapojení Aliance do vyjednávání přitom podle něj bude bude velmi obtížné. "Aliance si ovšem vždy poradí a prozkoumá, jaký je nejlepší způsob, co případně udělat. Francouzi, Britové a Američané diskutují o tom, jak to zorganizovat," dodal Rutte. S tím, že dohoda o Ukrajině musí být trvalá, protože Rusko jen tak nezmizí.

0:27 Mark Rutte o mírových jednáních Ruska s Ukrajinou | Video: X / @Mylovanov

Jurij Ušakov: Příměří umožní Ukrajincům přeskupit se

Skepticky se k nadcházejícím jednáním vyjádřil zahraničně-politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Podle něj by 30denní příměří Moskvě nic zvláštního nepřineslo. "Jen to Ukrajincům umožňuje přeskupit se, nabrat sílu a pokračovat (v boji)," uvedl Ušakov.

Je tak možné, že se Rusko bude snažit zaujmout tvrdý vyjednávací postoj, jak vyplynulo z nedávno uniklých dokumentů. Požadavky Kremlu mají zahrnovat například trvání na uznání suverenity Ruska nad ukrajinskými územími, kterých se Rusové během invaze zmocnili. V mírové smlouvě by zároveň Moskva měla požadovat neutralitu Ukrajiny a vyloučení jejího přijetí do Severoatlantické aliance.