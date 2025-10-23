Zahraničí

Trump oznámil kompletní demolici východního křídla Bílého domu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Trump přitom dříve tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu nenaruší stávající budovu prezidentského sídla.
Demoliční tým rozebírá fasádu východního křídla Bílého domu, kde se buduje taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, Washington, D.C., USA, 21. října 2025.
Demoliční tým rozebírá fasádu východního křídla Bílého domu, kde se buduje taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, Washington, D.C., USA, 21. října 2025. | Foto: Reuters

Republikánská hlava státu rovněž řekla, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice. Informují o tom americká média.

"Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí," napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů. Komentátor Byron York na síti X napsal, že Trump "musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal".

Související

Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

Ongoing construction on the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump’s proposed ballroom is being built, in Washington, D.C.

Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. "Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci," řekl Trump. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post (WP) prezident. V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo "je modernizováno".

Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.

Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, píše WP.

Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše WP. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.

Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.

 
Mohlo by vás zajímat

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Bílý dům Donald Trump USA bourání sál

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 16 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 44 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 45 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 52 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy