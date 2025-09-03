Trump nemůže používat válečný zákon k deportaci Venezuelanů, rozhodl soud

Tříčlenný panel soudců odvolacího soudu pro pátý obvod, podle AP jednoho z nejkonzervativnějších v zemi, souhlasil s rozhodnutím soudu nižší instance, že zákon o znepřátelených cizincích z roku 1798 není určen k potírání gangů jako je Tren de Aragua. Trump zákon poprvé použil v březnu k deportaci 238 Venezuelanů do Salvadoru, aniž by jim umožnil běžné soudní řízení.
"Soud správně ukončil snahu Trumpovy administrativy využívat válečný zákon v době míru k regulaci migrace. Toto je klíčové rozhodnutí, které zkrotí představu administrativy, že může jednoduše vyhlásit nouzový stav bez jakéhokoli dohledu soudů," uvedl Lee Gelernt, advokát Americké unie občanských práv, která žalobu podala.
Trumpova administrativa v červnu deportovala muže, které označila za členy Tren de Aragua, do nechvalně proslulé salvadorské věznice CECOT s maximální ostrahou. Salvadorská vláda v rámci dohody oznámené v červenci vrátila tyto Venezuelany do jejich vlasti. Venezuela výměnou americkým úřadům předala pět amerických občanů a pět osob s trvalým pobytem v USA.
Zákon o znepřátelených cizincích má být používán proti příslušníkům nepřátelského cizího státu pouze v době vyhlášené války nebo vojenské invaze. Spojené státy ho před letošním nástupem Trumpa do funkce použily pouze třikrát, a to v obou světových válkách a v britsko-americké válce v roce 1812. Trumpova administrativa neúspěšně tvrdila, že soudy nemohou zpochybňovat prezidentovo rozhodnutí, že Tren de Aragua je spojen s venezuelskou vládou a představuje nebezpečí pro Spojené státy, což podle ní odůvodňuje použití tohoto zákona.