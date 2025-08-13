Ve Washingtonu už jsou první vojáci. "Kriminalita neroste," vmetla radnice Trumpovi

"Ačkoli je tento dnešní krok znepokojivý a bezprecedentní, nejsme vzhledem k rétorice z minulosti naprosto překvapeni. Obyvatelům Washingtonu mohu říci, že budeme i nadále fungovat tak, aby na nás mohli být hrdí," řekla během tiskové konference v úterý večer Muriel Bowserová, demokratická starostka Washingtonu D.C. Trumpovo rozhodnutí označila za autoritářský tlak.
Doplnila, že po pandemii covidu-19 město skutečně zaznamenalo prudký nárůst kriminality, ale jen dočasně. "Rychle jsme však zavedli zákony a taktiky, které násilné pachatele dostaly z našich ulic a daly našim policistům více nástrojů. Díky tomuto úsilí jsme pak zaznamenali obrovský pokles kriminality," cituje Bowserovou agentura Reuters.
Starostka reagovala na to, že Donald Trump vyslání vojáků do Washingtonu ospravedlňoval právě nárůstem kriminality, která se podle něj vymkla kontrole. Statistiky nicméně potvrzují slova starostky. Násilná kriminalita podle nich sice v roce 2023 prudce vzrostla, ale od té doby rapidně klesá.
Už pár hodin po Trumpově oznámení se v ulicích města začali objevovat první vojáci americké národní gardy spolu s obrněnými vozidly. Maskovaní vojáci byli spatřeni, jak staví barikády před několika vládními budovami a fotí se s turisty.
Podle tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové v pondělí večer federální agenti zatkli dvacet tři lidí. Zatčení podle ní byla za vraždu, trestné činy se střelnými zbraněmi, obchodování s drogami, obscénní jednání, stalking, bezohlednou jízdu a další trestné činy.
"Tohle je teprve začátek," řekla Leavittová. "V průběhu příštího měsíce bude Trumpova administrativa neúnavně pronásledovat a zatýkat každého násilného zločince v okrese, který porušuje zákon, podkopává veřejnou bezpečnost a ohrožuje zákony dodržující Američany," dodala.
Trump pohrozil i New Yorku a Chicagu
Trump, který je členem Republikánské strany, také pohrozil podobným nasazením vojsk proti New Yorku a Chicagu, dvěma dalším městům ovládaným demokraty. Své činy označil za nezbytné k záchraně Washingtonu před údajnou vlnou bezpráví.
Letos je to už podruhé, co Trump vyslal vojáky národní gardy. V červnu bez souhlasu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma nasadil její jednotky do Los Angeles. V pondělí kvůli začal v San Franciscu federální soudní proces o tom, zda tím Trump porušil americké zákony.