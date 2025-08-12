Zahraničí

"Jedu do Ruska," přeřekl se Trump. Pak rozhodl o vyslání gardy do Washingtonu

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump v pondělí v podvečer českého času v Bílém domě promluvil před novináři. Uvedl například, že pojede do Ruska místo na Aljašku, a oznámil vyslání národní gardy do hlavního města Washingtonu D.C.
Trump dvakrát prohlásil, že kvůli jednáním o Ukrajině „jede do Ruska“ místo na Aljašku | Video: Reuters

"Víte, jedu se setkat s Putinem, v pátek jedu do Ruska," prohlásil americký prezident Donald Trump. Opomněl přitom, že nejede do Ruska, ale na Aljašku, která sice Rusku opravdu dřív patřila, ale USA ji v roce 1867 koupily za 7,2 milionu dolarů.

"Bude to velká věc, že jedeme do Ruska, bude to velká věc," zopakoval ještě jednou 47. prezident Spojených států. "Co se stane, to se stane. Dám vám vědět, co se stane. Budete první, budu volat evropským lídrům," řekl.

Trumpův projev se dočkal velké pozornosti na sociální síti X. "Počkat, on už vrátil Aljašku Putinovi?" napsal jeden z uživatelů. "On už Aljašku předal Rusku," zasmál se další.

"Rusko okupovalo velkou část Ukrajiny. Okupovalo klíčové území. Pokusíme se získat část tohoto území zpět pro Ukrajinu," uvedl Trump dále.

Lídři Spojených států a Ruska by se měli setkat, aby dojednali ukončení války na Ukrajině, kterou druhá zmíněná země začala v únoru 2022. Trump už v rámci své předvolební kampaně hovořil o tom, že válku ukončí nejdříve do 24 hodin, pak 100 dní. Svému ruskému protějšku pak dal několik ultimát, poslední z nich vypršelo ve čtvrtek 8. srpna.

Národní garda ve Washingtonu

Kromě prohlášení o Rusku Trump také překvapil tím, že ho jedním dechem spojil s oznámením, že se rozhodl vyslat národní gardu do hlavního města Washingtonu D.C.

"Veřejná bezpečnost ve Washingtonu D.C. je v tragickém stavu a je mi trapné tady být," tvrdil. "Nelíbí se mi, když tu mluvím o tom, jak nebezpečné a špinavé a nechutné toto kdysi krásné hlavní město bylo," řekl.

Dodal, že policejní oddělení ve městě přesunuje pod přímou federální kontrolu. Jednotky národní gardy mají podle něj "obnovit pořádek ve městě", čísla kriminality jsou ovšem podle CNN letos nižší než v roce 2024.

Putin chce dát Trumpovi překvapivý dárek. Je to past, varují analytici. Celý článek zde

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dorazil do Ruska a setkal se s Vladimirem Putinem | Video: Associated Press
 
