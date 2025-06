Trumpův rozkaz zněl jasně. Podívejte se, které jednotky krotí protesty v L. A.

Foto: Reuters

V reakci na to Trumpova administrativa v sobotu nad ránem českého času oznámila, že by v Los Angeles mohla nasadit až 2000 příslušníků Národní gardy. Ministr obrany Pete Hegseth pohrozil, že by do kalifornského města mohla být nasazena také námořní pěchota.

Jen o pár hodin Trump opravdu Národní gardu k potlačení protestů povolal. Obrovským terčem kritiky se stal fakt, že tím americký prezident obešel demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, kterého mimojiné nazval neschopným.

„Guvernér Gavin Newscum (z guvernérova skutečného jména Newsom vytvořil nadávku – pozn. red.) a ,starostka‘ Bassová by se měli omluvit obyvatelům Los Angeles za naprosto příšernou práci, kterou odvedli, a to včetně probíhajících nepokojů v Los Angeles. To nejsou protestující, to jsou výtržníci a vzbouřenci,“ napsal Trump na svoji sociální síť Truth Social.

Foto: Reuters

Oba kritizovaní se zase vyjádřili tak, že Trumpova administrativa nasazením gardy překročila své pravomoce. „Trump posílá do LA 2000 příslušníků Národní gardy – ne proto, aby poskytl nevyžádanou pomoc, ale aby vyrobil krizi. Doufá v chaos, aby mohl ospravedlnit další zátahy, více strachu, větší kontrolu,“ napsal Newsom v neděli na síti X.

Newsomovi pak už v sobotu začal vyhrožovat i Trumpův muž pro ochranu hranic, výkonný zástupce ředitele Bílého domu pro prosazování práva a stěhovací operace Tom Homan. Ten v rozhovoru pro televizní stanici NBC News demonstrantům vzkázal, že budou zatčeni, pokud budou policistům překážet. A že zatýkat se budou klidně i volení představitelé.

Newsom na to ostře reagoval: „Trumpův hraniční car mi vyhrožuje zatčením za to, že jsem promluvil. Přijď si pro mě, tvrďáku. Je mi to úplně jedno. Nezastaví mě to v tom, abych se postavil za Kalifornii,“ napsal v pondělí ráno na X.

V úterý pak přišla zpráva, že nasazených vojáků může být dohromady až 4700. Newsom se ještě předtím v noci znovu trefil do Trumpa s fotografií, kde kritizuje podmínky vojáků, kteří musí spát na zemi. Trump se pak reportérům vyjádřil i ke sporu Homana s Newsomem. „Gavin Newsom vyzývá Toma Homana, aby ho přišel zatknout. Měl by to udělat?“ zeptal se jej jeden z novinářů. „Být Tomem, tak bych to udělal. Myslím, že je to skvělé,“ odpověděl Trump.