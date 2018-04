Trump s Kimem kráčí na okraji útesu. Neúspěch historického summitu by znamenal katastrofu

před 2 hodinami

Donald Trump investuje do přímého jednání s Kim Čong-unem velký politický kapitál. Jestli zjistí, že se ho severokorejská strana snaží podvést a odmítne zničit svůj jaderný program, bude to pro něj obrovská zahraničněpolitická porážka.

Washington/Soul - Deset prstů amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una obletí na fotografiích a videozáznamech svět.

Půjde patrně o nejsledovanější stisk rukou po čtvrt století. Od roku 1993, kdy při podpisu mírové dohody podal palestinský předák Jásir Arafat ruku izraelskému premiérovi Jicchaku Rabinovi a ten ji po krátkém váhání přijal.

Přestože izraelsko-palestinská dohoda přinesla některá pozitiva, neukončila násilí a spory. K uzavření míru nevedla.

Historická schůzka Trumpa s Kimem, která se chystá na květen nebo červen, může dopadnout podobně. Tedy nezajistit dohodu, že se Severní Korea vzdá jaderných zbraní a balistických raket, výměnou za postupné rušení ekonomických sankcí a záruky, že na ni nikdo nezaútočí.

Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že schůzku s Kimem ukončí a odejde, když uvidí, že není šance na dosažení výsledků.

"Když schůzka, které se účastním, není přínosná, zdvořile ji opustím," upozornil Trump ve svém floridském sídle Mar-a-Lago po jednání s japonským premiérem Šinzóem Abem.

Oba politici souhlasili se schůzkou s tím, že jsou v lepší pozici a že její konání je jejich úspěchem.

Odsun amerických vojáků

Bílý dům přičítá změnu chování Severní Koreje dopadu zpřísněných sankcí. A strachu z amerického použití síly, pokud nepřestane ohrožovat Spojené státy jadernými zbraněmi a mezikontinentálními raketami.

Severokorejský diktátor usiloval dlouho o to, aby s ním Spojené státy a další země jednaly jako rovný s rovným. Jako s plnoprávným členem mezinárodního společenství.

Washington bude požadovat ověřitelnou a průkaznou likvidaci severokorejského jaderného programu. Pchjongjang odsun 38 tisíc amerických vojáků z Jižní Koreje.

Jenže co když Kim pak nepustí zbrojní inspektory do země a neprokáže, že se atomových zbraní vzdává? Bude Trump riskovat odsun amerických sil z jihu, aniž by měl jistotu, že sever splnil svoji část dohody?

Ujednání se Spojenými státy a jinými zeměmi o kontrole jaderného programu uzavřela KLDR už za Kimova děda Kim Ir-sena i otce Kim Čong-ila. Nebyla ale naplněna a dodržována.

Bývalý šéf korejského odboru Ústřední zpravodajské služby (CIA) Bruce Klinger je k úspěchu summitu skeptický. "Na této cestě jsme už byli mnohokrát. Vede na okraj útesu," řekl listu Financial Times.

Neúspěch summitu může vrátit situaci na Korejském poloostrově tam, kde byla loni. S Kimem pokračujícím v jaderných zkouškách a odpalování raket a s Trumpem hrozícím velkým úderem, který by ukončil severokorejské hrozby jednou provždy.

