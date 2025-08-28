Trump okusil vlastní medicínu. Výrazná tvář demokratů se mu vysmívá

Zahraničí

Kalifornský guvernér Gavin Newsom se stal jednou z nejviditelnějších tváří americké opozice vůči Donaldu Trumpovi. Zatímco většina demokratických politiků se drží tradiční rétoriky, on zvolil odvážnější cestu: provokativní memy, ironické tweety psané kapitálkami i otevřený politický střet. Jeho přístup rozděluje – jedni v něm vidí potřebnou energii, jiní jen oportunistickou show.
Gavin Newsom, guvernér Kalifornie a možný kandidát na prezidenta v roce 2028.
Gavin Newsom, guvernér Kalifornie a možný kandidát na prezidenta v roce 2028.

Demokratická strana přitom čelí vážné krizi. Jak ukazuje analýza deníku The New York Times, mezi lety 2020 a 2024 ztratila více než dva miliony registrovaných voličů, zatímco republikáni naopak posílili o 2,4 milionu.

Největší odliv je patrný mezi mladými Američany a muži - dvěma skupinami, které se v posledních volbách přiklonily k Trumpovi. Ještě před několika lety měli demokraté téměř jedenáctiprocentní převahu v registracích, dnes se náskok smrskl na necelých šest procentních bodů.

Newsom na sociálních sítích přijal styl, který dosud charakterizoval spíše republikánského prezidenta. Jeho účty na platformě X začaly zaplavovat příspěvky psané kapitálkami, plné vykřičníků, nadsázky a absurdních memů vytvořených pomocí umělé inteligence.

Trolling v praxi: od memů k e-shopu

Jednou se prezentuje jako "nejpopulárnější guvernér Ameriky", jindy zveřejní koláž, kde za něj v modlitbě klečí konzervativní ikona Tucker Carlson, zpěvák Kid Rock, a dokonce i wrestlingová legenda Hulk Hogan. Na jiné ilustraci Newsomova tvář zdobí Mount Rushmore.

"Fakta se změnila a my (demokraté) se musíme změnit," vysvětlil svůj přístup. Podle serveru Politico jde o pečlivě promyšlenou strategii: algoritmy sociálních sítí zvýhodňují expresivní obsah a Newsom tak dokáže obsadit prostor, který byl dosud vyhrazen pravici.

Tento styl zahrnuje i dávání přezdívek politickým protivníkům - v duchu Trumpových "Crooked Hillary" nebo "Sleepy Joe". Viceprezidenta J. D. Vance například překřtil na "Just Dance". "Nejde jen o provokaci MAGA," říká digitální stratég Stefan Smith pro server Politico. "Newsom dokazuje demokratům, že sestoupit z digitálního piedestalu a pustit se do boje je sice chaotické, ale účinné."

Newsomova strategie však nekončí u příspěvků na síti X. V posledních týdnech otevřel online "Patriot shop" - parodii na merchandising Donalda Trumpa. Nabízí tam například kšiltovky s nápisem "NEWSOM MĚL VE VŠEM PRAVDU!", tílka s heslem "Trump není sexy" nebo "prémiovou Bibli" za 100 dolarů, která se okamžitě vyprodala. Nabídka se stala virální atrakcí a přilákala pozornost médií i politických soupeřů.

Podle komentátorky Arwy Mahdawi z The Guardian jde o ukázku toho, jak Newsom hraje Trumpovu hru lépe než kdokoli jiný mezi demokraty. "Je osvěžující vidět opozici, která je ochotná skutečně bojovat," napsala. Zároveň však upozornila, že ironické tweety ani e-shop demokraty nespasí: voliči potřebují vidět, že politik dokáže také řešit jejich reálné problémy.

Politický boj bez rukavic

Na rozdíl od některých svých stranických kolegů Newsom nezůstává jen u internetového divadla. V Kalifornii prosazuje změnu volebních obvodů, která by demokratům mohla přinést až pět křesel ve Sněmovně reprezentantů. Tento krok má vyvážit republikánské manipulace map v Texasu.

Kritici ale varují, že guvernér tím riskuje pověst státu, jenž byl dlouhá léta symbolem nezávislého a férového přerozdělování. Politolog Kim Nalder pro The Guardian označil tuto taktiku za "boj bez pravidel".

Průzkum Berkeley Institute ukázal, že 48 procent voličů plán podporuje, 32 procent je proti a pětina se ještě nerozhodla. Pro Newsoma je to sázka s vysokými vklady: úspěch by jej mohl vystřelit do čela prezidentských aspirantů pro rok 2028, neúspěch by naopak mohl posílit jeho kritiky i uvnitř Demokratické strany.

Spory s Trumpem

Konflikt mezi Newsomem a Trumpem se však nevede jen na internetu. V létě prezident vyslal do Los Angeles jednotky národní gardy a mariňáků, aby potlačily protesty proti federálním raziím zaměřeným na imigranty. Newsom s krokem nesouhlasil a označil jej za autoritářský zásah do práv Kalifornie.

"Trump není hrozbou jen pro náš stát, ale pro celou americkou demokracii," prohlásil tehdy guvernér. Spor se stal symbolem střetu dvou odlišných vizí - trumpovského centralismu a kalifornského důrazu na samosprávu a práva menšin.

Gavin Christopher Newsom se narodil v roce 1967 v San Francisku. Politickou kariéru začínal v městské radě, poté se stal starostou San Franciska a od roku 2019 je guvernérem Kalifornie.

Proslul jako progresivní lídr - například když v roce 2004 povolil sňatky osob stejného pohlaví ještě předtím, než je uznal Nejvyšší soud USA. V posledních letech se ale posunul blíže politickému středu a některými postoji - například k transgenderovým sportovcům - překvapil své liberální příznivce.

Neméně sledovaný je i jeho soukromý život. První manželkou byla právnička a televizní komentátorka Kimberly Guilfoyle. Manželství skončilo v roce 2006, Guilfoyle se krátce nato stala partnerkou Donalda Trumpa mladšího. Guilfoyle mezitím vystoupila jako výrazná postava trumpovského hnutí, avšak doprovázely ji i kontroverze - například obvinění z nevhodného sexuálního chování v době, kdy působila v televizi Fox News.

Pragmatik, nebo oportunista?

O Newsomovi se často říká, že je pragmatik, který testuje nové přístupy jako technologický podnikatel z jeho rodného Silicon Valley. Kritici jej naopak označují za oportunistu, jenž sleduje především vlastní ambice.

Jisté je, že v době, kdy demokraté ztrácejí voliče i sebevědomí, se stal Gavin Newsom jedním z mála, kdo dokáže strhnout pozornost. Ať už jeho strategie skončí prezidentskou kandidaturou, nebo zůstane jen u internetových memů a parodických e-shopů, jeho jméno se v americké politice skloňuje čím dál častěji.

 
