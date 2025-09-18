"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci

Státníci ji podepsali před zraky lídrů v podnikatelské sféře, se kterými se setkali ve venkovském sídle britských předsedů vlády Chequers. Okolo 15:30 SELČ má společná tisková konference Trumpa a Starmera uzavřít státní návštěvu amerického prezidenta v Británii.
Trump vazbu mezi Spojenými státy a Británií označil za nezničitelnou a uvedl, že "ceněné přátelství" mezi zeměmi se prohlubuje. Nová dohoda podle amerického prezidenta již pomáhá spustit vlnu obchodů v soukromém sektoru. Americká společnost X-energy a britská společnost Centrica, která je vlastníkem největší britské energetické společnosti British Gas, podle něj oznámí dohodu o výstavbě jaderných reaktorů po celé Británii. Podle Trumpa se o projektu mluvilo už roky, ale nyní se dohoda "konečně" realizuje.
Zásadním výsledkem státní návštěvy prezidenta Trumpa v Británii je příslib amerických investic v zemi v rekordní výši 150 miliard liber (4,2 bilionu korun). Podle britské vlády na základě investic vznikne 7600 pracovních míst, které označuje za špičkové. Investice směřují mimo jiné do takzvané čisté energie, biotechnologií nebo vyspělé výroby. Částka zahrnuje investici 90 miliard liber v příštích deseti letech od společnosti Blackstone.
Starmer ve čtvrtek prohlásil, že investice mezi USA a Británií oznámené tento týden zbořily všechny rekordy. "To je ale den - 250 miliard liber, které budou proudit oběma směry přes Atlantik. Jedná se o zdaleka největší investiční balíček svého druhu v britské historii," prohlásil Starmer. Britský premiér zřejmě zmínil vyšší částku, jelikož do ní zahrnul také britské investice v USA, míní list The Guardian.
Recepce britských a amerických podnikatelů v Chequers se zúčastnili mimo jiné ředitelé společností Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce, Boeing, Alphabet či BlackRock. Přítomni byli také americký ministr obchodu Howard Lutnick, šéf americké diplomacie Marco Rubio či britská ministryně financí Rachel Reevesová a šéfka britské diplomacie Yvette Cooperová.
Trump do Chequers ve čtvrtek dopoledne odletěl helikoptérou z hradu Windsor poté, co se tam rozloučil s britským králem Karlem III. Při příjezdu do venkovského sídla ho uvítala čestná stráž a také zvuk dud jako připomínka skotského původu jeho matky. Americký prezident si v Chequers podle médií prohlédne předměty z archivu někdejšího šéfa britské vlády Winstona Churchilla, který pro partnerství mezi Spojenými státy a Británií zavedl termín "zvláštní vztah".
Starmerovým cílem je ve čtvrtek právě upevnění vztahu mezi Británií a Spojenými státy, míní stanice BBC. Diplomaté podle ní uvedli, že šéf Bílého domu se soustředí na okázalost britské monarchie a bude se vyhýbat kontroverzním tématům. Potenciál pro neshody však zůstává například v otázkách přístupu obou zemí k válkám v Pásmu Gazy či na Ukrajině. Státníci by na tiskové konferenci mohli rovněž čelit otázkám ohledně Starmerova nedávného odvolání britského velvyslance v USA Petera Mandelsona z funkce kvůli jeho vazbám na zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zločiny včetně zneužívání nezletilých dívek.
Zatímco Trump jednal se Starmerem, americká první dáma Melania Trumpová zůstala ve Windsoru, kde strávila čas s královnou Camillou a princeznou Katherine. Trumpová si prohlédla domeček pro panenky královny Marie, který je nejslavnějším a největším na světě. Disponuje plně zásobeným vinným sklípkem, zahradou a dokonce i tekoucí vodou a funkčními výtahy. Rovněž s princeznou Catherine strávila čas s dětskými skauty.