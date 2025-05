Putinova chlouba jako terč. "Čtyři Taurusy dokážou zničit Krymský most"

Německý kancléř Friedrich Merz možná mlží a rakety Taurus jsou ve skutečnosti už na cestě na Ukrajinu. Takovou možnost nastínil britský vojenský expert profesor Michael Clark v rozhovoru pro Sky News. Pokud jde o ničení opevněných cílů, jsou Taurusy lepší než cokoliv, čím Ukrajinci nyní disponují. A naznačil možný cíl - most na Krym.

Merz německé rakety Taurus Kyjevu nejprve slíbil, pak odmítl předat a nyní říká, že je to přece jen možné. Ve středu po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámil, že Německo bude financovat ukrajinskou výrobu zbraní dlouhého doletu. Zelenskyj naznačil, že o Taurusy i nadále stojí.

Co by jejich dodání Ukrajině znamenalo? Reálnou možnost ke zničení jednoho z nejcennějších cílů, jaký Rusové mají - Krymského mostu.

"Krymský most je Putinova chlouba a radost, osobně ho otevíral a řídil nákladní auto, kterým jako první most přejel," říká britský vojenský expert Michael Clarke a dodal: "Ten most je absolutně legitimní vojenský cíl, jelikož se jedná o nelegálně postavenou stavbu na nelegálně okupovaném území."

Krymský most představuje spojnici mezi Ruskem a poloostrovem Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Most přes Kerčský průliv otevřeli v roce 2018, měří přibližně 19 kilometrů a slouží pro silniční a železniční dopravu.

Když Ukrajinci ostřelovali během své podzimní ofenzivy v roce 2022 Antonivský most přes Dněpr u Chersonu raketami Himars, nepodařilo se jim ho - navzdory velkému množství odpálených raket - zničit. U Taurusů by to mohlo být jiné.

Raketa Taurus, již vyrábí společnost Taurus Systems GmbH, je určená k ničení statických pozemních cílů vysoké hodnoty, jako jsou letecké základny, komunikační uzly, řídicí centra, muniční sklady, přístavy a mosty.

Nese bojovou hlavici pod názvem MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised). Hlavice je navržena tak, že je schopná prorazit vrstvu betonu s hloubkou až šest metrů, případně několik betonových podlaží pod sebou. Je možné ji naprogramovat tak, aby vybuchla až na konkrétním podlaží. Dokáže letět ve výšce pouhých 30 metrů nad zemským povrchem, čímž výrazně zvyšuje svoji schopnost obejít nepřátelské systémy protivzdušné obrany. Je odpalována z letadla a má dolet až 500 kilometrů.

"Pouhých několik málo raket Taurus může (Krymský) most úplně zničit, ne ho pouze dočasně vyřadit z provozu, jak tomu bylo v minulosti," říká Clarke s odkazem na incident z října 2022. Tehdy uprostřed mostu explodoval kamion naplněný více než 20 tunami výbušnin. Část stavby se zhroutila. Výbuch také zapálil vlak, který právě převážel v cisternách pohonné hmoty. Při výbuchu přišel o život řidič kamionu a čtyři cestující z auta, které se ocitlo poblíž kamionu. Letos v únoru začal před ruským vojenským soudem v Rostově na Donu proces s osmi obžalovanými z útoku, na lavici obžalovaných usedli občané Ruska, Ukrajiny a Arménie. Ruští vyšetřovatelé označili za organizátora útoku šéfa ukrajinské tajné služby SBU Vasyla Maljuka.

Případné zničení mostu by podle britského vojenského experta mělo velký strategický dopad, jelikož Rusko ho využívá k zásobování svých jednotek bojujících na jihu Ukrajiny. "Avšak ještě větší dopad by zničení mostu mělo v té symbolické rovině. Způsobilo by to obrovský šok, zejména pro ruské veřejné mínění. Podobný jako při útoku v roce 2023," soudí Clarke.

Mohou se Rusové proti případnému útoku bránit? I k tomu měl britský expert komentář: "Most a jeho okolí střeží robustní systém protivzdušné obrany, stavbu chrání systémy S300 a S400. Pro případný úspěšný útok raketami Taurus by musela být využita spousta dalších střel, které by zahltily ruskou protivzdušnou obranu a otevřely tím prostor k zásahu raketami Taurus," popsal Clarke.

Dohoda Berlín - Kyjev

Německý kancléř Merz ve středu u příležitosti návštěvy Zelenského v Berlíně oznámil, že Německo bude financovat ukrajinskou výrobu zbraní dlouhého dosahu. Už předtím zmínil, že je Ukrajinci budou moci používat bez omezení, a budou tak moci útočit i na ruské území. Kreml dohodu o výrobě střel označil za nezodpovědnou provokaci, která má prodloužit válku.

Zelenskyj na dotaz, zda by o střely typu Taurus stál, ve středu na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina "samozřejmě zbraně dlouhého doletu potřebuje" a že se spojenci o jejich dodávkách dál diskutuje.

Ukrajinský prezident dodání Taurusů žádal už po bývalém německém kancléři Olafovi Scholzovi, který to ale dlouhodobě odmítal. Tvrdil, že je třeba dbát na to, aby se válka nezměnila v konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Merz ještě jako předák opozice dodání střel Kyjevu prosazoval. Po nástupu do funkce kancléře mimo jiné nařídil, aby se nezveřejňovaly údaje o dodávkách zbraní Kyjevu. Omezením se má dosáhnout "strategické nejednoznačnosti" a zabránit Rusku získat jakoukoliv strategickou výhodu.