Nesmysl, proč to udělali? Rusové u Pokrovska dostali těžký výprask na "silnici smrti"

Na polích a lesích v okolí města Pokrovsk v Doněcké oblasti ruské pluky provedly něco, k čemu se za 42 měsíců války uchylují jen zřídkakdy. Po dlouhé době v oblasti opevněného města nasadily tanky.

"Na papíře dávalo ruské nasazení smysl. Ruská pěchota využila zoufalého nedostatku mužstva ukrajinské brigády - armádě totiž chybí na 100 tisíc vojáků. I díky tomu nedávno Rusové postoupili mezerami v ukrajinských liniích severovýchodně od Pokrovska," popisuje válečný analytik a novinář David Axe.

Pomalý postup ruské pěchoty severně od města způsobil, že obě hlavní silnice vedoucí do Pokrovsku se ocitly v "kleštích" a v dosahu ruských dronů, a dokonce i minometů, přičemž obojí má dosah jen několik kilometrů.

Ukrajinská posádka v Pokrovsku se proto nemůže pohybovat vozidly do zničeného města ani z něj, aniž by se nedostala pod palbu. "Město se drží, ale je vidět, co se děje po jeho okrajích," popsal před několika týdny ukrajinský voják jménem Venja listu Kyiv Independent.

"Nepřítel se čím dál více blíží z boku a snaží se odříznout hlavní cestu dovnitř. Pokud se ještě více přiblíží, budeme se muset jednoduše stáhnout. Bohužel je to jen otázka času, a jakmile se to stane, mohou se Rusové bez většího boje zmocnit samotného města," doplnil tehdy Venja.

Ruští velitelé se poté pokusili urychlit pád města další taktikou. Vyvezli své tenčící se rezervy tanků z ochranných úkrytů a nasadili je do akce na jižním křídle Pokrovska, kde malé ruské sabotážní skupiny v poslední době zaznamenaly jen omezené úspěchy při pronikání na okraj města.

Ukrajinská 155. mechanizovaná brigáda, která brání Pokrovsk od konce loňského roku, ale přijíždějící ruské tanky a další vozidla zničila.

Ruské tanky totiž přejížděly po takzvané "silnici smrti", která vede z ruského opevnění v ukrajinském městě Selydove. Několik kilometrů jižně od Pokrovska je spatřily drony zmíněné brigády. Šlo asi o tucet tanků a bojových vozidel pěchoty (BPV).

"Koordinované akce dělostřelectva a bezpilotních letounů 155. mechanizované brigády zmařily další útok na Pokrovsk," hlásila brigáda. "Celá nepřátelská kolona byla zničena," dodala.

Rusové si měli uvědomit, že silnice pro jejich vozidla nebyla bezpečná, což jim podle Axeho mělo být jasné už před několika měsíci. Analytik Andrew Perpetua nedávno identifikoval asi 150 zničených ruských nákladních vozidel na dvoukilometrovém úseku téže silnice nebo v jejím blízkém okolí.

Ukrajinci se v Pokrovsku obávají extrémního nebezpečí průlomu zejména ze severovýchodu. Tam jsou jednotky napadeného státu nejslabší. "Proč se ale Rusové snažili zaútočit na Pokrovsk na ose, kde postupují nejpomaleji - na té jižní - je otázka, na kterou mohou odpovědět jen oni sami," popsal Axe.

"Další otázkou je, proč si mysleli, že se těmto tankům a bojovým vozidlům podaří projít, když tolik jiných vozidel v této oblasti v posledních měsících selhalo," uzavřel Axe.

