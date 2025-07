"Sankce tady se*ou všechny." Prominentní komunista opěvoval Rusko a pak uvízl

Totožnost čtyř členů komunistické strany, kteří pobývali v Rusku a jež při jejich návratu o víkendu nevpustilo na své území Lotyšsko, sice není známa, avšak z příspěvků na sociálních sítích je patrné, že jedním z nich je předseda okresního výboru komunistů v Nymburce Zdeněk Milata.

Ze své cesty do Ruska Milata podával na svém facebookovém profilu podrobné informace. Na dvoutýdenní výlet se on a tři další komunisté vypravili 12. července. Ten den totiž na svůj profil na sociální síti umístil obrázek malého chlapce ležícího v květinách s tímto textem: "Alespoň na chvíli se nadechnout svobody mimo teror Fialova fašistického protektorátu."

Redakce Aktuálně.cz se opakovaně pokoušela komunistu Milatu kontaktovat, na telefonáty nereagoval.

"Stojí to tady opravdu za to," hlásil z Petrohradu na svém facebookovém profilu Zdeněk Milata | Video: Facebook/Zdeněk Milata

Z Česka to čtveřice soudruhů na cestě do Ruské federace vzala přes Polsko - odtud Milata sdílel několik záběrů z odpočívadel na dálnici; 12. července také vyfotil - už v Litvě - ohořelý vrak auta s popiskem, že jde o zemi bez budoucnosti. O tři dny později, tedy 15. července, se pochlubil snímkem jídla, ke kterému napsal v ironickém tónu toto: "Sankce tady v Rusku se*rou všechny."

Tentýž den si Milata dopřál také ruské pivo, k jehož záběru doplnil podrobnější popisek: "Ruské pivo Bílý králík v ruském baru. Jedná se o pšeničné pivo vařené pivovarem Tarkos, produkce sovchozu ve Voroněžské oblasti. Je fakt dobré! Získalo bronzovou medaili v kategorii piv za rok 2025."

Další den Milata zavítal na návštěvu lycea v Carském Selu, kde v minulosti studoval ruský básník a prozaik Alexander Sergejevič Puškin a po kterém bylo město později přejmenováno. Milata se pochlubil také videem, ve kterém tvrdí, že současné Rusko vnímá jako moderní prosperující zemi, která má jak nám, tak ostatním zemím co nabídnout.

"Litr benzinu tady stojí patnáct korun. Zatímco Evropská unie chce, abychom na STK chodili každý rok, v Rusku to bylo zrušeno. Myslím si, že politice nenávisti a zbrojení, které prosazuje Fialova vláda, je třeba jasné a důrazné stačilo," říká s tím, že se bude osobně zasazovat za to, abychom po volbách obnovili a rozšířili spolupráci s Ruskou federací.

Zdůvodňuje to takto: "Protože naše politika musí být orientována jak na západ, tak sever, tak na jih, a samozřejmě i na východ. A myslím si, že máme mnohé rezervy, které bychom měli využít, protože tady je obsazují státy, které nejsou tak hloupé a neodmítají spolupráci, která je pro obě strany výhodná."

Ve středu 16. července se Milata, nymburský komunista, pochlubil záběrem, na kterém se nechal vyfotit před plakátem, jenž láká ruské dobrovolníky ke vstupu do armády za odměnu 2,5 milionu rublů, v přepočtu zhruba 660 tisíc korun. O tři dny později už pobýval v Petrohradu, 20. července se zase pochlubil návštěvou Ladožského jezera, které je největším jezerem v Evropě. Před čtyřmi dny pak pobýval ve městě Vyborg, o den později pak publikoval několik záběrů z ruského cirkusu.

O víkendu Milatu a další tři členy Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) při jejich zpáteční cestě Lotyšsko nevpustilo na své území, podle českého ministerstva zahraničí se tak stalo na pozemní hranici s Ruskem. Jako důvod nevpuštění lotyšské úřady uvedly "možné ohrožení vnitřní bezpečnosti".

Mluvčí české diplomacie Daniel Drake pro Aktuálně.cz uvedl, že se o tom dozvěděl v neděli ráno, načež bylo čtyřem komunistům doporučeno, aby si domluvili tranzit přes Estonsko. Drake také potvrdil, že tím celá věc pro ministerstvo zahraničí skončila, a na otázku, zda ví, kde se výprava čtyř komunistů nyní nachází, odpověděl negativně.

V pondělí ráno agentura ČTK s odkazem na Deník N uvedla, že čtyři členové Komunistické strany Čech a Moravy se už dostali do unijního schengenského prostoru.

Komunistická strana dříve uvedla, že čtveřice byla v Rusku na soukromé cestě.

Informaci o návratu členů KSČM do schengenského prostoru potvrdil listu také mluvčí strany Roman Roun: "Členové KSČM si domluvili tranzit a jeli přes Estonsko do České republiky." V neděli serveru Novinky.cz řekl, že se čtyři členové strany jeli do Ruska soukromě podívat na památná místa bojů z druhé světové války. Kdo přesně mezi členy výpravy byl, Roun nesdělil.

Podmínky přechodu do zemí Evropské unie z Ruska má české ministerstvo zahraničí na webových stránkách, upozornil Drake. Obecně platí, že vnější schengenská hranice s Ruskem zůstává uzavřená.

Kvůli válce na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda, české ministerstvo zahraničí od roku 2022 varuje před cestami do Ruska. Upozorňuje mimo jiné na to, že kvůli vyhroceným vztahům Ruska s ostatními státy mohou mít české zastupitelské úřady jen omezené možnosti pomoci pro občany na ruském území.