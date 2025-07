Rusové přicházejí na Ukrajině každý den o mnoho vojáků. Stav ruské 41. kombinované gardové armády může vypovídat o tom, jak takové ztráty vypadají konkrétně. Podle projektu ukrajinské vojenské rozvědky, která pomáhá ruským vojákům dobrovolně se vzdát, jsou katastrofální.

Většina jednotek 41. armády působí v blízkosti ukrajinského města Pokrovsk v Doněcké oblasti, které se agresorům stále nedaří dobýt. Rusové, kteří zavolali na linku Chci žít, měli Ukrajincům poskytnout dokumenty, jež podrobně popisují ztráty hlavní vojenské formace tvořené čtyřmi motorizovanými pěšími brigádami, jejíž vojáci pocházejí především ze Sibiře a jižního Ruska.

Zabito bylo k letošnímu 1. červnu nejméně 8625 vojáků této armády, dalších 10 491 vedou jako pohřešované v boji, 7846 vojáků dezertovalo, píše o dokumentu server Kyiv Independent, který nemohl tvrzení rozvědky nezávisle ověřit.

Nejhůře na tom má být 74. motostřelecká brigáda z Kemerovské oblasti na Sibiři. Ta sečetla, že má 2479 padlých, 2732 nezvěstných a 2789 dezertujících vojáků. Jde o více než dvojnásobek původní velikosti brigády, která čítala asi 3500 vojáků.

Ostatní brigády vykazují podobná čísla. Třicátá pátá brigáda z jihosibiřského Altajského kraje má 1975 zabitých, 3163 nezvěstných a 2229 dezercí. U 137. brigády bylo hlášeno nejméně 1158 padlých, 2319 nezvěstných a 948 dezertujících.

Údajně vysoká také zůstává míra dezerce. Podle ukrajinského projektu v jediný den, konkrétně letošního 31. května, uprchlo od svých jednotek 42 vojáků. V průběhu jednoho týdne dezertovalo 175 vojáků, což je téměř polovina běžného praporu.

Téměř třetinu dezertérů měli tvořit naverbovaní vězni z jednotek známých jako "roty V". "Za zmínku stojí i to, že ‚roty V‘ existují výhradně v motostřeleckých brigádách, kde jsou vězni využíváni jako potrava pro děla," uvádí se v prohlášení organizace Chci žít.

Rusko mělo od začátku rozsáhlé invaze přijít celkově o milion vojáků, kteří byli zabiti nebo zraněni. Nicméně se nezdá, že by Kreml změnil taktiku. Ruský vůdce Vladimir Putin chystá další ofenzivy a útočí na civilisty v ukrajinských městech.

Co by mohlo situaci změnit, je ekonomická časovaná bomba, kterou nebude moci ignorovat. "Putin udělal zásadní strategickou chybu, když se rozhodl, jakým způsobem tuto válku povede," uvedl George Barros z amerického think-tanku Institutu pro studium války (ISW), který ruskou agresi analyzuje od počátku.

"Vytvořil systém, v němž nevyužívá monopolu násilí ruského státu k tomu, aby donutil občany jít bojovat a umírat na Ukrajinu, jak to mohl udělat Sovětský svaz. Udělal to, že vytvořil alternativní společenskou smlouvu, v níž vám platí za to, abyste šli bojovat. Tato strategie může fungovat, pokud plánujete vést krátkou válku. Nefunguje, pokud vedete mnohaletou vleklou válku," dodal Barros.

Putinovi se tito Rusové mohou vymstít. Rozhodne jejich nálada a ruble. (Celý článek s videem zde)