Ukrajina nenávratně ztratila Krym, Doněckou, Luhanskou a Chersonskou oblast a Záporoží, které se staly součástí Ruska. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN to tento týden prohlásil stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Něbenzja. Naznačil, že mírová jednání by měla "napravit" situaci v těchto oblastech a Ukrajina by se měla vzdát jejich zbývajících částí, které Kreml ještě neokupuje.

0:37 Proslov stálého zástupce Ruska při OSN Vasilije Něbenzji | Video: X / @ZVEZDANEWS, X / @SMOTRI_MEDIA