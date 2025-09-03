Zahraničí

To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi

před 1 hodinou
Kreml si očividně z tvrdých prohlášení Donalda Trumpa nedělá těžkou hlavu. Zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov ruským médiím řekl, že Trump jen mluvil ironicky. Šéf Bílého domu v úterý uvedl, že je "velice zklamaný" z Putina a ve svém příspěvku naznačil, že Si, Putin a Kim během oslav konce druhé světové války v Číně plánují spiknutí proti Spojeným státům.
Kreml Trumpovi: Rusko, Čína ani KLDR neplánují spiknutí proti USA | Video: Reuters

"Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům," uvedl Trump ve vzkazu na Truth Social čínskému prezidentovi.

"Doufám, že to myslel ironicky," odpověděl novináři ruské státní televize Pavlu Zarubinovi v reakci na Trumpova slova Ušakov. "Chci říct, že žádné spiknutí nikdo neorganizoval, nikdo nic nespřádal, žádná spiknutí. Více než to, nikdo z těchto tří lídrů na to ani nepomyslel," pokračoval.

"Kromě toho mohu říci, že všichni chápou, jakou roli hrají Spojené státy, současná administrativa prezidenta Trumpa a osobně prezident Trump v současném mezinárodním uspořádání," dodal už ve smířlivějším tónu.

Čína a Rusko na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v uplynulých dnech představily vizi nového mezinárodního řádu jako protiváhy k institucím vedeným Spojenými státy. Na následné oslavy konce druhé světové války v Asii se sjela řada státníků z především autoritářských zemí, včetně Kim Čong-una.

Na dnešní velké vojenské přehlídce v Pekingu, která podle agentury představovala bezprecedentní demonstraci síly, čínský prezident po boku Putina a Kima uvedl, že svět stojí před volbou mezi mírem a válkou.

"Dozvěděl jsem se věci, které budou velmi zajímavé," řekl Trump v úterý, o sankcích se nezmínil | Video: Reuters
 
