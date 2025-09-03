To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi

"Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům," uvedl Trump ve vzkazu na Truth Social čínskému prezidentovi.
"Doufám, že to myslel ironicky," odpověděl novináři ruské státní televize Pavlu Zarubinovi v reakci na Trumpova slova Ušakov. "Chci říct, že žádné spiknutí nikdo neorganizoval, nikdo nic nespřádal, žádná spiknutí. Více než to, nikdo z těchto tří lídrů na to ani nepomyslel," pokračoval.
"Kromě toho mohu říci, že všichni chápou, jakou roli hrají Spojené státy, současná administrativa prezidenta Trumpa a osobně prezident Trump v současném mezinárodním uspořádání," dodal už ve smířlivějším tónu.
Čína a Rusko na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v uplynulých dnech představily vizi nového mezinárodního řádu jako protiváhy k institucím vedeným Spojenými státy. Na následné oslavy konce druhé světové války v Asii se sjela řada státníků z především autoritářských zemí, včetně Kim Čong-una.
Na dnešní velké vojenské přehlídce v Pekingu, která podle agentury představovala bezprecedentní demonstraci síly, čínský prezident po boku Putina a Kima uvedl, že svět stojí před volbou mezi mírem a válkou.