Tohle neměl nikdo slyšet. Mikrofon zachytil bizarní hovor Putina a Si o nesmrtelnosti

Třiasedmdesátiletý Putin mířil s o rok mladším Si Ťin-pchingem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem na středeční vojenskou přehlídku k oslavě 80. výročí konce druhé světové války, kterou Číňané uspořádali v Pekingu.
Záběry živě přenášela státní televize CCTV pro další média, včetně agentury Reuters, která na zmíněnou konverzaci upozornila. Jak oba kráčeli směrem k tribuně na náměstí Nebeského klidu, bylo slyšet Putinova tlumočníka, jak čínsky říká: "Biotechnologie se neustále vyvíjejí."
Po pasáži, které nebylo rozumět, překladatel dodal: "Lidské orgány lze neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím mladším se stáváte a (můžete) dokonce dosáhnout nesmrtelnosti.. "Někteří předpovídají, že v tomto století by se lidé mohli dožít 150 let," reagoval Si, který stál v tu chvíli mimo záběr kamery.
Kim se zatím usmíval, ale nebylo jasné, zda mu konverzaci překládali. V záznamu CCTV není slyšet, že by Putin hovořil zřetelně rusky, píše Reuters. Jakmile začal mluvit Si, objevil se široký záběr na náměstí a zvuk televize ztlumila.
O půl minuty později už všichni stoupali po schodech k vyhlídkové plošině. Si pak davu více než 50 tisíců diváků sdělil, že svět čelí volbě mezi mírem a válkou. Mezitím se díval na vojáky a nejmodernější vojenskou techniku, včetně hypersonických střel a námořních dronů. Na žádost Reuters o komentář nereagovala ani ruská ani čínská strana.
Putin přijel do Číny už v neděli, aby se zúčastnil summitu vůdců globálního jihu, včetně indického premiéra Naréndry Módího. Putin a Si za tu dobu podepsali více než 20 dohod. Mimo jiné kývli na výstavbu nového plynovodu, aniž by oznámili podrobnosti o financování nebo ceně plynu, který by Rusko mělo Číně dodávat.