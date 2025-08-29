Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

ČTK ČTK
před 10 minutami
Thajský ústavní soud zbavil v pátek funkce premiérku Petongtán Šinavatrovou za to, že červnovým telefonátem s kambodžským expremiérem Hun Senem porušila etická pravidla a poškodila národní zájmy. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž je verdikt již několikátou tvrdou ranou politické dynastii Šinavatrových a mohl by vést k dalšímu období nepokojů v zemi.
Premiérka Petongtán Šinavatrová na tiskové konferenci po svém odvolání z vlády.
Premiérka Petongtán Šinavatrová na tiskové konferenci po svém odvolání z vlády. | Foto: Reuters

Ústavní soud už začátkem července na podnět skupiny senátorů Šinavatrové kvůli telefonátu pozastavil výkon funkce. V pátek soudci dospěli k závěrečnému verdiktu a nejmladší šéfku vlády v historii 72milionové asijské země zbavili funkce, čímž se otevřela cesta k tomu, aby parlament vybral jejího nástupce či nástupkyni.

Celá kauza se týkala uniklé nahrávky telefonátu s kambodžským expremiérem, ve kterém mu 39letá premiérka podle mnohých poklonkovala. Hlavně se ale postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.

Při střetu armád obou zemí na konci května zemřel jeden kambodžský voják. Na konci června si pak výrazně rozsáhlejší boje vyžádaly desítky životů a přes 260 tisíc lidí vyhnaly z domovů, připomíná agentura AP.

Šinavatrová, která ve funkci strávila jen rok, se za telefonát omluvila a uvedla, že jejím cílem bylo zabránit válce. Přesto se v pátek stala tato politička už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce, což podle Reuters podtrhuje ústřední roli soudní instituce v dlouholetém mocenském boji mezi volenými vládami klanu Šinavatrových a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem.

Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje jeho hlavní přístupové objekty.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Thajsko Kambodža konflikt premiér

Další zprávy