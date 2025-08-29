Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Ústavní soud už začátkem července na podnět skupiny senátorů Šinavatrové kvůli telefonátu pozastavil výkon funkce. V pátek soudci dospěli k závěrečnému verdiktu a nejmladší šéfku vlády v historii 72milionové asijské země zbavili funkce, čímž se otevřela cesta k tomu, aby parlament vybral jejího nástupce či nástupkyni.
Celá kauza se týkala uniklé nahrávky telefonátu s kambodžským expremiérem, ve kterém mu 39letá premiérka podle mnohých poklonkovala. Hlavně se ale postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.
Při střetu armád obou zemí na konci května zemřel jeden kambodžský voják. Na konci června si pak výrazně rozsáhlejší boje vyžádaly desítky životů a přes 260 tisíc lidí vyhnaly z domovů, připomíná agentura AP.
Šinavatrová, která ve funkci strávila jen rok, se za telefonát omluvila a uvedla, že jejím cílem bylo zabránit válce. Přesto se v pátek stala tato politička už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce, což podle Reuters podtrhuje ústřední roli soudní instituce v dlouholetém mocenském boji mezi volenými vládami klanu Šinavatrových a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje jeho hlavní přístupové objekty.