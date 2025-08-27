Thajský král udělil milost ženě kritizující monarchii, ve vězení měla být 43 let

Sdružení thajských právníků, kteří se věnují lidským právům, uvedlo, že 69letá Ančan Prílertová byla jedním ze šesti politických vězňů, jimž panovník 28. července udělil milost u příležitosti svých 73. narozenin.
Někdejší úřednice byla v lednu 2021 odsouzena v 29 bodech za porušení zákona o urážce monarchie. Skutku se měla dopustit zveřejněním klipů na sociálních sítích Facebook a YouTube, přičemž komentáře k nim byly považovány za kritické vůči království.
Původně jí hrozilo 87 let za mřížemi, jelikož se ale k činům přiznala, soud jí trest snížil o polovinu na 43 let a šest měsíců vězení. Z ženské věznice ve středu vyšla po osmi letech a čtyřech měsících, do čehož se započítala i doba strávená ve vazbě.
"Jsem nesmírně šťastná. Chci být dlouho na svobodě, protože stárnu a můj čas se krátí. Osm let ve vězení mi připadalo, jako by to byl celý můj život. Bylo to trpké, protože to nebylo místo, kde jsem měla být. Bylo to velmi bolestivé nehledě na to, jestli tam bylo příjemně nebo ne, nebyl to ale můj domov," řekla propuštěná novinářům.
V Thajsku od roku 1908 platí jeden z nejpřísnějších zákonů o hanobení majestátu, takzvaný lèse-majesté. Článek 112 trestního zákoníku stanoví, že kdokoli pomlouvá, uráží nebo vyhrožuje králi, královně, následníkovi trůnu nebo případnému regentovi, může být potrestán až 15 lety vězení.
Studenti od roku 2020 pořádají protesty a volají po zrušení lèse-majesté, protože se podle některých používá k potlačování hlasů kritických vůči státu. To však vedlo k početnějšímu stíhání na základě zákona, který se dříve používal jen zřídka. Od protestů bylo podle dostupných údajů obviněno přes 270 lidí, většinou Thajců, a 32 osob skončilo ve vězení.
Soud minulý pátek zprostil obžaloby z urážky monarchie někdejšího thajského premiéra Tchaksina Šinavatru, protože důkazy byly podle instance nedostatečné. Šinavatra v jihokorejských médiích v roce 2015 kritizoval členy královské tajné rady za podporu převratu, který provedla armáda o rok dříve a sesadila z premiérského postu jeho sestru Jinglak.