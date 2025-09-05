Thajsko má nového předsedu vlády. Odvolanou premiérku nahradil opoziční politik

Ústavní soud minulý pátek odvolal premiérku Petongtán Šinavatrovou, která byla ve funkci pouze rok.
Nový premiér je členem opoziční Strany thajské hrdosti (BJT), která do června tvořila součást široké vládní koalice vedené Stranou Thajců (PT) a která po odvolání Šinavatrové hledala podporu v parlamentu. Patovou situaci ve středu ukončila nejsilnější opoziční Lidová strana (PPLE) s téměř třetinou poslanců, která se rozhodla Čánvirakuna podpořit pod podmínkou, že do čtyř měsíců rozpustí parlament a zasadí se o demokratizaci ústavy.
Vládnoucí PT chtěla tomuto spojení zabránit a ve středu požádala krále Maháa Vatčirálongkóna o rozpuštění parlamentu, což ale královská rada ve čtvrtek zamítla. Strana proto stejný den proti Čánvirakunovi postavila 77letého Čajkasema Nitisiriho. PT dnes po jeho nezvolení v prohlášení uvedla, že je připravena se stát parlamentní opozicí a že se vrátí k moci, aby splnila svůj program.
Opoziční kandidát na premiéra ve čtvrtek uvedl, že by složil menšinovou koalici o 12 politických subjektech, která by měla 146 křesel. PPLE nebude na vládě participovat, ale podpoří ji svými 143 zákonodárci. Ze 490 dnes hlasujících poslanců jich bylo nakonec 311 pro Čánvirakuna, 152 pro Nitisiriho a 27 se zdrželo. Požadovaná hranice pro zvolení byla 247 hlasů.
Čánvirakun zahájil politickou kariéru v roce 1996 jako poradce náměstka ministra zahraničních věcí. Poté vstoupil do strany Thajci milují Thajsko (TRT) otce odvolané premiérky, dnes 76letého Tchaksina Šinavatry. V roce 2004 krátce působil jako náměstek ministra zdravotnictví a později jako náměstek ministra obchodu. Po rozpuštění TRT v roce 2007 mu bylo na pět let zakázáno působit v politice.
Záliba v monarchii
Nově zvolený premiér je od roku 2012 šéfem BJT. Od roku 2019 a po celé období pandemie covidu-19 zastával post ministra zdravotnictví a dohlížel na vakcíny nebo léčbu. Podle agentury AP se tehdy setkával s kritikou, že pomalu zajišťoval vakcíny. Zasloužil se o znovuotevření Thajska zahraničním turistům, kteří jsou klíčovým motorem ekonomiky. Je známý také prosazováním dekriminalizace konopí. Od září 2023 do letošního června byl ministrem vnitra.
Čánvirakun má podle agentury blízko k monarchii a králi. Sám sebe považuje za součást regionální politické dynastie a královského konzervativního establishmentu. Jeho klíčovou schopností je podle AP orientace v polarizovaném politickém prostředí, které je dvě dekády rozděleno mezi stoupence Tchaksina Šinavatry a příznivce konzervativců a generálů nakloněných monarchii.
Šinavatrové politicky zlomil vaz červnový telefonát s expremiérem Kambodže, v němž mu pochlebovala a postavila se proti jednomu ze svých velitelů. BJT kvůli tomu vystoupila z koalice a senátoři na expremiérku kvůli porušení etických pravidel a poškození národních zájmů podali stížnost. Ústavní soud ji pak 1. července dočasně zbavil funkce.
Nyní 39letá Šinavatrová, která vládla od loňského 15. srpna do letošního 29. srpna, byla nejmladší osobou v čele thajské vlády a šestou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud nebo armáda zbavily funkce.