Teroristé mu zavraždili bratra a 657 kolegů. Trump mi pomohl, říká ministr Lutnick

Makléřská a investiční firma Cantor Fitzgerald měla v New Yorku kanceláře na prestižním místě. V severní věži World Trade Center, nahoře nad stým patrem. Pracovna ředitele společnosti Howarda Lutnicka se nacházela ve 104. patře.

Ráno 11. září 2001 Howard Lutnick do práce nešel. Doprovázel svého syna Kylea na první cestě do mateřské školky. V kancelářích sedělo 658 zaměstnanců firmy, když letoun společnosti American Airlines narazil do budovy mezi 93. a 99. patrem. Za sedmnáct minut se věž zřítila. V troskách zahynuli všichni pracovníci Lutnickovy firmy, kteří tam v tu chvíli byli. Včetně jeho mladšího bratra, šestatřicetiletého Garyho Lutnicka. Firma Cantor Fitzgerald tak ztratila dvě třetiny svých zaměstnanců.

Letouny 11. září unesli teroristé z al-Káidy, bolestivě zasáhli Spojené státy. V této pohnuté chvíli se rodilý Newyorčan sblížil s Donaldem Trumpem, taktéž rodilým Newyorčanem. "Bezprostředně po 11. září jsem nalezl v Donaldu Trumpovi citlivého a vřelého člověka, jehož podpora mi nesmírně pomohla," prohlásil Howard Lutnick. Přátelství a spolupráce obou mužů trvá: Trump si Lutnicka vybral jako svého ministra obchodu. Senát jej ve funkci schválil poměrem 51 ku 45 hlasům.

"Dovedete si představit tu bolest, kterou jsem cítil po ztrátě bratra a dalších 657 kolegů? Dodnes o tom nedokáži mluvit bez emocí," řekl Lutnick během senátního slyšení.

O tragédii, která jeho rodinu a firmu postihla, vznikla i kniha s názvem Na vrcholu světa: Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick a příběh velké ztráty a obnovy.

Pod sebou bude mít třiašedesátiletý ministr 47 tisíc zaměstnanců. Ministerstvo má na starosti kontrolu amerického vývozu, antidumpingová a protisubvenční opatření, rybolov, ekonomická data, propagaci amerických investic v zahraničí. Lutnick není jen Trumpův přítel, ale i zastánce stejné obchodní politiky. Spojené státy podle něj musí na některé výrobky z některých zemí uvalit cla, protože momentální podoba mezinárodního obchodu je pro USA nevýhodná. "Musíme zavádět cla, protože jedině tak získáme respekt a spravedlnost," prohlásil ještě před svým potvrzením Senátem.

Trump hrozí cly Kanadě, Mexiku, Číně, Evropské unii a dalším. Zvažuje možnost plošného zvýšení dovozních cel ze zahraničí o deset procent. Lutnick v podcastu, zveřejněném v říjnu ještě před americkými volbami, prohlásil: "Nezvyšujme daně. Zvyšme cla a jen od Číny získáme 400 miliard dolarů." K Číně chce být tvrdý a znemožnit jí dovoz technologií, které jí pomáhají ve vývoji umělé inteligence (AI). Jeho firmy ale spolupracují s čínskými partnery, na což se vyptávali při slyšení v Senátu někteří opoziční demokratičtí senátoři. Lutnick říkal, že z vedení všech firem a společností odstoupí, pokud se stane ministrem.

V minulosti byl sám Lutnick registrovaným voličem Demokratické strany. Podle něj se ale vzdala svých ideálů, tak přešel k republikánům a Trumpovu volební kampaň finančně podpořil. Jeho manželka ale ještě v roce 2016 věnovala peníze na kampaň Hillary Clintonové proti Trumpovi v prezidentských volbách a Kamale Harrisové ve volbách do Senátu.