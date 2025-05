Ztráty Ruska jsou ohromující. Analytik spočítal, kdy tímto tempem ovládne Ukrajinu

Jak vysokou cenu platí Rusko za agresi, by měla dokazovat dubnová čísla z oficiálních ukrajinských zdrojů. Okupanti podle nich obsadili přibližně 176 kilometrů čtverečních území Ukrajiny. Podle Konrada Muzyky z polské společnosti Rochan Consulting je to stálo 4800 vozidel a více než 36 600 mrtvých a zraněných vojáků. "Ve stejném měsíci byly ukrajinské ztráty 'minimální'," dodává Muzyka.

Ukrajina se rozkládá na 603 628 kilometrech čtverečních, okupanti ovládají 19 procent. Při současném tempu postupu a ztrát by Rusové, kterých je v současnosti 144 milionů, obsadili zbytek Ukrajiny v roce 2256 za cenu 101 milionů obětí, píše server Forbes.

Ohromující ztráty na lidech a vybavení zatím ruskou armádu na Ukrajině neochromily. Kreml nabírá 30 tisíc nových vojáků měsíčně a na frontu vrací i mnoho zraněných bojovníků. Sečteno: Rusové každý měsíc nabírají více lidí, než kolik jich ztrácejí.

Nyní ruské síly na Ukrajině čítají nejméně 600 tisíc vojáků. "Jde o nejvyšší počet za celou dobu války a téměř dvojnásobek počátečních invazních sil z února 2022," tvrdí velitel amerických sil v Evropě Christopher Cavoli.

"Rekordní nábory pohání vysoké vstupní bonusy a spekulace, že válka brzy skončí," vysvětlil situaci Janis Kluge z německého Institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky. Nezodpovězenou otázkou podle Forbesu zůstává, zda výše peněz a pozitivní nálada, že konflikt brzy skončí, přetrvá.

Ruské zbrojení zatíží rozpočet 40 procenty, což je nejvyšší úroveň od dob studené války. Ministr financí Anton Siluanov slíbil, že udrží zvýšené vojenské výdaje v době, kdy klesající ceny ropy a škody po útocích ukrajinských dronů snižují jednak příjmy z vývozu energií a také hospodářský růst Ruska o více než polovinu ve srovnání s předchozím rokem.

Aby prodloužil válečné utrácení, zvýšil loni ruský prezident Vladimir Putin daně z příjmů fyzických a právnických osob. "Ruské vedení je nejen připraveno zvýšit daňovou zátěž Rusů, ale také mění priority ekonomického rozvoje," vysvětlil Alexander Kolyandr z washingtonského Centra pro analýzu evropské politiky.

Putin, jeho ministři a generálové jsou odhodláni k dlouhé válce, která by mohla překročit ukrajinské hranice. "Ruský režim přebudoval své vojenské, ekonomické a sociální struktury, aby udržel to, co označuje za dlouhodobou konfrontaci se Západem - systémové změny, které ilustrují záměr Ruska konfrontovat nás v dohledné budoucnosti," varoval Cavoli.

