Rusko vyhraje a zabije miliony Ukrajinců. Obavy z nejhoršího jsou reálné, říká Boháč

Každý Ukrajinec si přeje konec války. Mají ale historickou zkušenost se Sovětským svazem, který přišel s obrovskými čistkami, způsobil hladomor a zapříčinil smrt milionů Ukrajinců, říká šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč. "A oni čekají, že může přijít něco podobného,“ konstatuje s tím, že Rusko se chová stejně jako před sto lety a není důvod si myslet, že bude ukrajinský odpor lámat jinak.

"Ukrajinci říkají - teď u nás umírají desítky až stovky tisíc lidí, ale když nás ovládnou a řeknou si, že je potřeba zlomit veškerý odpor, můžou umírat miliony." Proto budou podle Boháče Ukrajinci raději bojovat s nožem v zákopech i bez větší podpory ze zahraničí, než aby se vzdali.

Vzhledem k vlastní historii, kdy jsme se dokázali okupačním mocnostem poměrně dobře přizpůsobit, máme jen omezenou schopnost chápat ukrajinskou historickou zkušenost, tvrdí host Zuzany Tvarůžkové.

"Přímo v Kyjevě na Majdanu jsme se ptali lidí na to, jestli je podle nich možné ukončit válku podle ruských podmínek. A i matky, které mají syny na frontě, říkaly, že to nejde." Místní jsou přesvědčení, že je potřeba bojovat, protože jinak je čeká smrt. "A ta jejich obava je naprosto na místě," uzavírá Boháč.

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-03:15 Do jaké pozice Vladimir Putin po třech letech války dotlačil Západ? Skončí válka v dohledné době? Směřují snahy vyjednavačů spíš k řízenému příměří, než k trvalému míru?

03:15-08:42 Tahá Putin Donalda Trumpa za nos? Kdo byl na jednání o možné podobě konce války lépe připraven? Uvědomovala si většina evropských politiků, co může po Krymu následovat?

08:42-12:54 Bude muset Ukrajina přistoupit na to, že se Krym stane de jure součástí Ruské federace? Jak by mohlo dočasné příměří vypadat? Mohlo by příměří ukončit primární hrozbu, kterou Rusko vůči Ukrajincům představuje?

12:54-17:10 Je vůbec možné, že by Vladimir Putin ustoupil? Potřebuje Ukrajina přestávku? Může Rusko navzdory ekonomickým překážkám bojovat ještě další roky?

17:10-22:55 Snaží se Putin upevnit vlastní kult osobnosti? Zůstaly Vojtěchu Boháčovi ještě nějaké kontakty v Rusku? Ponižuje Putin Spojené státy?

22:55-28:20 Jsou výhrůžky USA, že ustoupí z role zprostředkovatele, součástí vyjednávání? Jaké karty má v ruce americká administrativa? Bude muset Volodymyr Zelenský přistoupit na ztrátu některých území?

28:20-31:52 Jak se proměnil pohled Ukrajinců na válku?