Zahraničí

Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Afghánistán je druhým dnem bez internetu a mobilních služeb poté, co úřady vládnoucího islamistického hnutí Tálibán záměrně přerušily optickou síť. Úřady začaly odpojovat vysokorychlostní připojení k internetu v některých provinciích již začátkem měsíce, a to na základě příkazu vůdce hnutí Hajbatulláha Achúndzády. Krok má podle Tálibánu zabránit šíření neřesti, napsala agentura AFP.
Foto: Reuters

Tálibánský vůdce Achúndzáda podle AFP údajně ignoroval varování některých úředníků ohledně negativního dopadu na ekonomiku a odpojení od internetu prosadil.

"Neexistuje žádný jiný způsob či systém komunikace," uvedl nejmenovaný úředník, podle kterého bude mít rozhodnutí dopad na bankovní sektor, celní správu a "všechno po celé zemi". Podle BBC bylo na kábulském mezinárodním letišti zrušeno nejméně osm odletů či příletů.

"Veškerý náš obchod závisí na mobilních telefonech. Dodávky zboží se provádějí přes mobilní telefony. Je to jako den volna, všichni jsou doma. Trh nefunguje," uvedl kábulský obchodník Nadžíbulláh.

Související

Tálibán zakázal na univerzitách knihy napsané ženami i výuku lidských práv

Deset let války v Afghánistánu

V pondělí afghánské úřady postupně oslabovaly po celé zemi mobilní signál a připojení k internetu, až se posléze síťová konektivita propadla na pouhé jedno procento běžné úrovně, napsala AFP s odvoláním na údaje skupiny pro monitoring internetu NetBlocks. Podle AFP je to poprvé od návratu Tálibánu k moci v roce 2021, co bylo v zemi přerušeno telekomunikační spojení.

Diplomatické zdroje agentuře AFP potvrdily, že mobilní sítě jsou z velké části odpojeny. OSN uvedla, že se v zemi musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení. AFP ztratila spojení se svou kanceláří v Kábulu v pondělí v 17:45 místního času.

 
Mohlo by vás zajímat

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
12 fotografií

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
12 fotografií

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afghánistán Tálibán radikální islamisté

Právě se děje

před 22 minutami

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 30 minutami

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky
52:23
před 1 hodinou
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 1 hodinou
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 1 hodinou

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 1 hodinou
Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Lední medvědi obsadili víc než tři desítky let opuštěnou ruskou polární stanici. Natočit se je povedlo dronem a video teď baví internet.
před 1 hodinou
Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Odpojení internetu způsobilo chaos v celé zemi. Aerolinky ruší lety. Prodejci nemohou obchodovat.
Další zprávy