Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Tálibánský vůdce Achúndzáda podle AFP údajně ignoroval varování některých úředníků ohledně negativního dopadu na ekonomiku a odpojení od internetu prosadil.
"Neexistuje žádný jiný způsob či systém komunikace," uvedl nejmenovaný úředník, podle kterého bude mít rozhodnutí dopad na bankovní sektor, celní správu a "všechno po celé zemi". Podle BBC bylo na kábulském mezinárodním letišti zrušeno nejméně osm odletů či příletů.
"Veškerý náš obchod závisí na mobilních telefonech. Dodávky zboží se provádějí přes mobilní telefony. Je to jako den volna, všichni jsou doma. Trh nefunguje," uvedl kábulský obchodník Nadžíbulláh.
V pondělí afghánské úřady postupně oslabovaly po celé zemi mobilní signál a připojení k internetu, až se posléze síťová konektivita propadla na pouhé jedno procento běžné úrovně, napsala AFP s odvoláním na údaje skupiny pro monitoring internetu NetBlocks. Podle AFP je to poprvé od návratu Tálibánu k moci v roce 2021, co bylo v zemi přerušeno telekomunikační spojení.
Diplomatické zdroje agentuře AFP potvrdily, že mobilní sítě jsou z velké části odpojeny. OSN uvedla, že se v zemi musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení. AFP ztratila spojení se svou kanceláří v Kábulu v pondělí v 17:45 místního času.