Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, pět mrtvých

Aktualizováno před 4 minutami
Střelecký útok na autobusové zastávce v Jeruzalémě si dnes vyžádal pět mrtvých, uvedla izraelská záchranná služba Magen David Adom. Čtyři lidé podle ní zahynuli na místě a pátý člověk podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Dalších sedm lidí je ve vážném stavu. Zdravotní stav dvou osob je středně vážný a tři lidé utrpěli lehčí zranění, uvedla záchranná služba.
Israeli police officers work at the scene where a suspected shooting attack took place at the outskirts of Jerusalem September 8, 2025 REUTERS/Ronen Zvulun
Israeli police officers work at the scene where a suspected shooting attack took place at the outskirts of Jerusalem September 8, 2025 REUTERS/Ronen Zvulun | Foto: Reuters

Policie sdělila, že dva teroristy zneškodnili příslušník bezpečnostních složek a ozbrojený civilista.

Česká diplomacie zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake

Střelba se odehrála na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma. Podle policie útočníci začali střílet na lidi čekající na autobusové zastávce, podle izraelských médií střelci také vnikli do autobusu, v němž následně začali střílet. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu o útoku nyní jedná s bezpečnostními představiteli.

"Byla jsem v autobuse, byl úplně plný… ve chvíli, kdy řidič otevřel dveře… nastoupili teroristé. Bylo to strašné, byla jsem u zadních dveří, spadla jsem na další cestující a podařilo se mi uprchnout, zachránila jsem se," řekla stanici Channel 12 nejmenovaná žena. Dodala, že se schovala pod nedalekým autem, dokud střelba neustala. "Bylo to nepředstavitelné. Nemohu uvěřit, že tu stojím," dodala.

Podle stanice Channel 12 byli dva útočníci zastřeleni, přičemž jednoho z nich zabil voják a druhého ozbrojený ultraortodoxní žid.

"Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady. Zatím nemáme informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané, ale situaci sledujeme," uvedl mluvčí české diplomacie Drake.

Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců.

 
