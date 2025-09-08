Zahraničí

"To není obrana, ale vyhlazování národa." Španělský premiér zvyšuje tlak na Izrael

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael a dění v palestinském Pásmu Gazy označil za genocidu. V televizním projevu Sánchez řekl, že Španělsko zakáže vstup na své území Izraelcům zapojených do bojů na palestinském území, které označuje za vyhlazování Palestinců, a vyhlásí na Izrael zbraňové embargo.
Španělský premiér Pedro Sánchez.
Španělský premiér Pedro Sánchez. | Foto: Reuters

Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě.

"To, co dělá Izrael, není obrana, je to vyhlazování národa, který se nemůže bránit," uvedl Sánchez k situaci v Pásmu Gazy. Španělský úřad vlády pondělní vystoupení označil za představení "opatření proti genocidě v Pásmu Gazy" a sám Sánchez toto slovo i použil. Dění v Pásmu Gazy označil "za jednu z nejhanebnějších událostí 21. století".

Dodal, že Španělsko opakovaně odsoudilo teroristické útoky Hamásu ze 7. října, které izraelskou válku vyvolaly, a že "vždy bude podporovat právo Izraele na svou existenci a obranu".

Sánchez uvedl, že Španělsko vládním dekretem zastaví veškeré obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem s Izraelem. Španělsko také například neumožní využívat přístavy v zemi lodím, které převáží palivo pro izraelskou armádu. Mezi devíti oznámenými opatřeními je i "zákaz vstupu na španělské území všem osobám, které se přímo účastní genocidy, porušování lidských práv a válečných zločinů v Pásmu Gazy". Premiér uvedl, že Španělsko začne oznámené kroky uplatňovat okamžitě.

"Víme, že všechna tato opatření nebudou stačit na zastavení invaze a válečných zločinů (v Pásmu Gazy), ale doufáme, že se zvýší tlak na (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua a jeho vládu, aby částečně ulevili utrpení, které zažívá palestinský lid," uvedl Sánchez.

Dodal, že mezinárodní společenství nedokázalo zabránit událostem v Pásmu Gazy. Podle něj velké světové mocnosti vůči tamnímu dění prokazují "lhostejnost nebo komplicitu" s izraelskou vládou.

Tlak na Izrael se zvyšuje

Španělský premiér poukázal, že již dříve Madrid udělal řadu diplomatických kroků ve snaze ukončit válku v Pásmu Gazy a urovnat konflikt. Mezi těmito kroky je i uznání Palestinského státu, což Izrael ostře kritizuje. Španělsko v Evropské unii patří mezi státy, které jsou nejkritičtější vůči počínání Izraele v Pásmu Gazy.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64 200 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Dění v Pásmu Gazy za genocidu označily například Amnesty International a další organizace na ochranu lidských práv. Izraelskou válku v Pásmu Gazy označilo na konci srpna za genocidu z právního hlediska i akademické Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS). Izrael tyto kritiky v minulosti odmítal.

 
