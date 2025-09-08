"To není obrana, ale vyhlazování národa." Španělský premiér zvyšuje tlak na Izrael

Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě.
"To, co dělá Izrael, není obrana, je to vyhlazování národa, který se nemůže bránit," uvedl Sánchez k situaci v Pásmu Gazy. Španělský úřad vlády pondělní vystoupení označil za představení "opatření proti genocidě v Pásmu Gazy" a sám Sánchez toto slovo i použil. Dění v Pásmu Gazy označil "za jednu z nejhanebnějších událostí 21. století".
Dodal, že Španělsko opakovaně odsoudilo teroristické útoky Hamásu ze 7. října, které izraelskou válku vyvolaly, a že "vždy bude podporovat právo Izraele na svou existenci a obranu".
Sánchez uvedl, že Španělsko vládním dekretem zastaví veškeré obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem s Izraelem. Španělsko také například neumožní využívat přístavy v zemi lodím, které převáží palivo pro izraelskou armádu. Mezi devíti oznámenými opatřeními je i "zákaz vstupu na španělské území všem osobám, které se přímo účastní genocidy, porušování lidských práv a válečných zločinů v Pásmu Gazy". Premiér uvedl, že Španělsko začne oznámené kroky uplatňovat okamžitě.
"Víme, že všechna tato opatření nebudou stačit na zastavení invaze a válečných zločinů (v Pásmu Gazy), ale doufáme, že se zvýší tlak na (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua a jeho vládu, aby částečně ulevili utrpení, které zažívá palestinský lid," uvedl Sánchez.
Dodal, že mezinárodní společenství nedokázalo zabránit událostem v Pásmu Gazy. Podle něj velké světové mocnosti vůči tamnímu dění prokazují "lhostejnost nebo komplicitu" s izraelskou vládou.
Tlak na Izrael se zvyšuje
Španělský premiér poukázal, že již dříve Madrid udělal řadu diplomatických kroků ve snaze ukončit válku v Pásmu Gazy a urovnat konflikt. Mezi těmito kroky je i uznání Palestinského státu, což Izrael ostře kritizuje. Španělsko v Evropské unii patří mezi státy, které jsou nejkritičtější vůči počínání Izraele v Pásmu Gazy.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64 200 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
Dění v Pásmu Gazy za genocidu označily například Amnesty International a další organizace na ochranu lidských práv. Izraelskou válku v Pásmu Gazy označilo na konci srpna za genocidu z právního hlediska i akademické Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS). Izrael tyto kritiky v minulosti odmítal.