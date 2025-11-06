Středeční najetí do lidí ve Francii úřady nespojují s radikální organizací

"Na základě mnoha faktorů, které u této osoby existují, a vzhledem k faktu, že vykřikoval Alláhu akbar (arabsky bůh je veliký), má tento případ náboženské odkazy, které jsou naprosto jasné a naprosto očividné," řekl Nuňez. Poznamenal, že ale není zcela jasné, zda útok měl vysloveně náboženský motiv.
Laraize uvedl, že neexistují žádné důkazy o vazbách podezřelého na islámské radikální skupiny. Vyšetřovatelé ale nadále tuto možnost prověřují. Laraize dále řekl, že muž v nedávné době konvertoval k islámu.
Identitu útočníka úřady nesdělily, uvedly ale, že je to Francouz, který na ostrově žil. Muž má několik záznamů v trestním rejstříku včetně řízení pod vlivem alkoholu a trestných činů souvisejících s drogami. V době útoku byl pod vlivem marihuany.
Útočník vozem úmyslně srazil několik lidí, které zranil. Dva z nich zůstávají v kritickém stavu.