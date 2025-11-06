Zahraničí

Středeční najetí do lidí ve Francii úřady nespojují s radikální organizací

ČTK
před 1 hodinou
Francouz, který ve středu na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie úmyslně najel do lidí, zřejmě prošel takzvanou seberadikalizací, důkazy o vazbách na nějaké islámské radikální skupiny ale neexistují. Ve čtvrtek to podle agentury Reuters uvedli ministr vnitra Laurent Nuňez a místní prokurátor Arnaud Laraize.
Francouzští četníci uzavřeli ulici, když prohledávali dům Francouze, který vjel autem do chodců a cyklistů v La Cotiniere poblíž Saint-Pierre-d’Oleron na turistickém francouzském ostrově Ile d’Oleron.
Francouzští četníci uzavřeli ulici, když prohledávali dům Francouze, který vjel autem do chodců a cyklistů v La Cotiniere poblíž Saint-Pierre-d’Oleron na turistickém francouzském ostrově Ile d’Oleron. | Foto: Reuters

"Na základě mnoha faktorů, které u této osoby existují, a vzhledem k faktu, že vykřikoval Alláhu akbar (arabsky bůh je veliký), má tento případ náboženské odkazy, které jsou naprosto jasné a naprosto očividné," řekl Nuňez. Poznamenal, že ale není zcela jasné, zda útok měl vysloveně náboženský motiv.

Laraize uvedl, že neexistují žádné důkazy o vazbách podezřelého na islámské radikální skupiny. Vyšetřovatelé ale nadále tuto možnost prověřují. Laraize dále řekl, že muž v nedávné době konvertoval k islámu.

Identitu útočníka úřady nesdělily, uvedly ale, že je to Francouz, který na ostrově žil. Muž má několik záznamů v trestním rejstříku včetně řízení pod vlivem alkoholu a trestných činů souvisejících s drogami. V době útoku byl pod vlivem marihuany.

Útočník vozem úmyslně srazil několik lidí, které zranil. Dva z nich zůstávají v kritickém stavu.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie útok auto policie islám

