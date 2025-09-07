Zahraničí

"Stop okupaci Washingtonu". Američané protestovali proti nasazení Národní gardy

ČTK ČTK
před 17 minutami
Tisíce obyvatel Washingtonu v sobotu vyšly do ulic na protest proti nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa v hlavním městě Spojených států. Napsala o tom agentura Reuters.
Účastníci skandovali "Trump musí odejít", "osvoboďte D.C." či "postavte se tyranii". Mezi účastníky pochodu byli podle Reuters mimo jiné neregistrovaní přistěhovalci a podporovatelé Palestiny.

Jeden z účastníků, Alex Laufer, sdělil Reuters, že přišel protestovat proti "okupaci" Washingtonu. "Jsme proti autoritářskému režimu, federální policie a Národní garda musejí opustit naše ulice," dodal.

Trump Národní gardu do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států vyslal v srpnu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě a vyslal do ulic také příslušníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) .

Data ministerstva spravedlnosti však dokládají, že četnost násilných trestných činů v hlavním městě v loňském roce klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let, poznamenal Reuters. Národní garda podléhá guvernérům 50 států, kromě případů, kdy je povolána do federální služby. V hlavním městě garda podléhá přímo prezidentovi.

"To, co se snaží dělat ve Washingtonu, je to, co se snaží dělat i v jiných diktaturách," řekl Casey, který nechtěl uvést své příjmení.Dodal, že Trumpova administrativa zkouší, co budou lidé tolerovat a je tomu třeba zabránit, dokud to jde.

Ve městě nyní hlídkuje více než 2000 vojáků, včetně těch ze šesti republikány ovládaných států. Není jasné, kdy jejich mise skončí, i když armáda tento týden prodloužila nasazení Národní gardy ve Washingtonu až do 30. listopadu, poznamenal Reuters.

Trump narazil. Povolat Národní gardu do Los Angeles bylo nelegální, řekl soud

Nejvyšší státní zástupce federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází metropole Washington, Brian Schwalb ve čtvrtek podal žalobu ve snaze zablokovat nasazení gardy v hlavním městě s odůvodněním, že krok je protiústavní a porušuje řadu federálních zákonů. Část obyvatel Washingtonu ale nasazení Národní gardy uvítala, a to zejména v chudších oblastech, kde je kriminalita rozšířená. Gardisté jsou však podle Reuters nejvíce vidět v centru a v turisty frekventovaných oblastech.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová ocenila Trumpovo nasazení federálních orgánů ve městě, zároveň však vyjádřila naději, že mise Národní gardy brzy skončí. Bowserová uvedla, že od nasazení došlo k výraznému poklesu kriminality, včetně krádeží vozidel. Tento týden starostka podepsala nařízení, které vyžaduje, aby město koordinovalo svou činnost s federálními bezpečnostními úřady.

 
