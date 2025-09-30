Zahraničí

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Zdá se, že Čína předběhla Spojené státy. Svá bojová letadla vyslala do vzduchu pomocí elektromagnetického katapultu. Američané tuto technologii sice mají, ale zatím ji nemohou využít.
Tři typy bojových letadel vzlétly z letadlové lodi Fujian s pomocí elektromagnetického katapultu, hlásí Číňané. | Video: Reuters

Čína zveřejnila záběry ze své nejnovější letadlové lodi Fuijan. Pomocí elektromagnetického katapultu na nich startují stíhačky J-35 a J-15T a letoun včasné výstrahy KJ-600.

"Je pozoruhodné, jak rychle se Čína posunula od žádných letadlových lodí přes starší konstrukce se skokanským můstkem až k elektromagnetickým katapultům," tvrdí pro server Business Insider Matthew Funaiole z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Jedinou další letadlovou lodí na světě, která má tento systém, je plavidlo amerického námořnictva USS Gerald R Ford. Podle záběrů má být Fujian vybavena třemi elektromagnetickými katapulty, podobnými těm na Fordu. Starší americká plavidla třídy Nimitz katapultují letadla pomocí parních systémů. 

Elektromagnetický katapult využívá lineární elektromotor k urychlení letounu právě místo tradiční páry. Princip funguje na základě elektromagnetické indukce podobně jako u vlaků Maglev. Vytvořené magnetické pole pohybuje letounem po dráze.

Obecnou výhodou katapultu oproti skokanskému můstku je schopnost nechat odstartovat letadla bez ohledu na jejich vzletovou hmotnost. Umožňuje to nasazení více typů strojů, které mohou být plně natankované a nést více výzbroje. Nebo naopak plynulejší start například bezpilotních systémů. Katapulty nabízejí předvídatelnější starty a ty elektromagnetické by měly být ještě účinnější.

Američané vypouštěli stealth (těžko zaměřitelné) stíhačky F-35 páté generace z lodí třídy Nimitz. Z novější třídy Ford to pomocí elektromagnetického katapultu zatím neučinili. Čína se tak zřejmě stala první zemí, když takto vyslala svůj nový stealth letoun Shenyang J-35. Loď Ford proto není konfigurována ani certifikována, i když se očekává, že budoucí plavidla této třídy již budou. Americké námořnictvo ale má k dispozici letadlové lodě se stealth stíhačkami, které už jsou prověřené v boji.

Fuijan nemá na rozdíl od amerických letadlových lodí jaderný pohon, který jim umožňuje zůstat na moři tak dlouho, dokud jsou k dispozici zásoby pro posádku. Čínská letadlová loď, která směřuje ke svým závěrečným zkouškám před uvedením do služby, tak musí buď zakotvit v přístavu, nebo na moři doplnit palivo z tankeru, tvrdí CNN.

Američtí velitelé ve výslužbě a vojenští odborníci už dříve pro Business Insider uvedli, že je těžké říci, zda se čínská loď o výtlaku 80 tisíc tun může skutečně vyrovnat letadlovým lodím amerického námořnictva, které má desítky let zkušeností z bojových i nebojových nasazení. Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 

"Státem sponzorovaná videa vám ukážou jen to, co funguje," tvrdí Funaiole s tím, že systémy a technologie musejí spolehlivě pracovat za každého počasí, v noci a pod bojovým stresem. "Tempo pokroku je ale působivé a podtrhuje, jak rychle Čína modernizuje své síly," dodává Funaiole.

