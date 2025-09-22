Zahraničí

Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

před 37 minutami
Čínský úřad pro kontrolu internetu vyhlásil dvouměsíční celostátní kampaň zaměřenou na potlačení veškerého on-line obsahu, který podporuje násilné či nepřátelské nálady ve společnosti. Zásahům cenzorů neuniknou ani pesimistické komentáře o zpomalení ekonomiky či negativní postoje k práci a vzdělávání, uvedla agentura Reuters.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Kampaň navazuje na nedávná disciplinární opatření kvůli porušování pravidel týkajících se obsahu proti významným platformám, včetně aplikace pro krátká videa Kuaishou, mikroblogovacího webu Weibo a aplikace Xiaohongshu, která je podobná instagramu a je známá také jako RedNote.

Obavy z negativních nálad se v letošním roce prohloubily, protože čínská ekonomika se potýká s potížemi, a palčivým problémem tam zůstává nezaměstnanost mladých lidí.

Čínská správa kyberprostoru oznámila, že provede komplexní kontrolu aktuálních témat, doporučeného obsahu a komentářů na sociálních médiích. Za problematický obsah jsou podle ní považovány příspěvky, které podněcují střety mezi fanouškovskými skupinami nebo které učí a prodávají techniky doxingu, tedy zveřejňování osobních údajů jednotlivců nebo organizací bez jejich vědomí a svolení.

Iniciativa se zaměří také na problémy, jako jsou vymyšlené informace, fámy o ekonomice, zkreslené popisy událostí a "senzacechtivé konspirační teorie".

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?

Whatsapp

Podle regulátora budou podrobeny kontrole také příspěvky, které šíří pesimismus a negativismus tvrzeními jako "tvrdá práce je zbytečná" nebo "studium je k ničemu", a příspěvky, které "zveličují ojedinělé negativní případy a prosazují negativní pohled na život".

Čína uplatňuje přísná pravidla pro online obsah. Zatímco západní platformy chování uživatelů také regulují, kontrola v Číně je mnohem rozsáhlejší, motivovaná obavami, že by rozjitřené emoce vyvolané bouřlivými online diskusemi mohly v reálném světě destabilizovat čínskou společnost.

 
zahraničí

