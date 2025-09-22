Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

Kampaň navazuje na nedávná disciplinární opatření kvůli porušování pravidel týkajících se obsahu proti významným platformám, včetně aplikace pro krátká videa Kuaishou, mikroblogovacího webu Weibo a aplikace Xiaohongshu, která je podobná instagramu a je známá také jako RedNote.
Obavy z negativních nálad se v letošním roce prohloubily, protože čínská ekonomika se potýká s potížemi, a palčivým problémem tam zůstává nezaměstnanost mladých lidí.
Čínská správa kyberprostoru oznámila, že provede komplexní kontrolu aktuálních témat, doporučeného obsahu a komentářů na sociálních médiích. Za problematický obsah jsou podle ní považovány příspěvky, které podněcují střety mezi fanouškovskými skupinami nebo které učí a prodávají techniky doxingu, tedy zveřejňování osobních údajů jednotlivců nebo organizací bez jejich vědomí a svolení.
Iniciativa se zaměří také na problémy, jako jsou vymyšlené informace, fámy o ekonomice, zkreslené popisy událostí a "senzacechtivé konspirační teorie".
Podle regulátora budou podrobeny kontrole také příspěvky, které šíří pesimismus a negativismus tvrzeními jako "tvrdá práce je zbytečná" nebo "studium je k ničemu", a příspěvky, které "zveličují ojedinělé negativní případy a prosazují negativní pohled na život".
Čína uplatňuje přísná pravidla pro online obsah. Zatímco západní platformy chování uživatelů také regulují, kontrola v Číně je mnohem rozsáhlejší, motivovaná obavami, že by rozjitřené emoce vyvolané bouřlivými online diskusemi mohly v reálném světě destabilizovat čínskou společnost.