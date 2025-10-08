Zahraničí

Německá starostka, kterou pobodala dcera, je mimo ohrožení života

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Úterní pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině a nemělo žádný politický motiv. Na tiskové konferenci to ve středu uvedli zástupci policie a státního zastupitelství v Hagenu. Komunální politička Iris Stalzerová je mimo ohrožení života, při výslechu v nemocnici označila za útočnici svou 17letou dceru. Policie předběžně zadržela obě její děti.
Iris Stalzerová
Iris Stalzerová | Foto: SPD

Úterní napadení zvolené starostky města s 22 000 obyvateli vyvolalo pozornost po celém Německu. Vyjádřil se k němu i kancléř Friedrich Merz, který vyzval k rychlému objasnění činu a Stalzerové popřál brzké uzdravení.

Podle vedoucí policejního zásahu Ursuly Schönbergové v úterý krátce po poledni přivolal "ženský hlas" záchranáře ke zraněné komunální političce s tím, že žena se stala obětí loupežného přepadení. Záchranáři 57letou Stalzerovou našli v přízemí jejího domu s "několika bodnými ranami". Následně byla převezena vrtulníkem do nemocnice. Nyní je už mimo ohrožení života.

Vyšetřování podle Schönbergové záhy ukázalo, že "se s největší pravděpodobností jednalo o konflikt uvnitř rodiny". Stalzerová při prvním výslechu odmítla vypovídat, později ale označila za útočnici svou 17letou dceru. V době útoku se v domě nacházel také 15letý syn pobodané ženy, kterého policie rovněž zadržela. Na místě činu byly podle vedoucí zásahu nalezeny dva nože.

Státní zástupce Bernd Haldorn uvedl, že případ prozatím posuzuje jako "nebezpečné ublížení na zdraví". Zatykač na dceru napadené ale nevydal, podle něj k tomu nebyly splněné podmínky. Podle policistky Schönbergové měly obě děti z minulosti u policie záznam. Média v úterý psala o případu domácího násilí.

Sociální demokratka Stalzerová byla novou starostkou města Herdecke zvolena teprve 28. září, kdy se konalo druhé kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku. Funkce se měla ujmout 1. listopadu.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo kriminalita

