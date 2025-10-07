Německá starostka je po útoku v kritickém stavu. Jejího syna odvedla policie

Ve městě Herdecke na západě Německa neznámý pachatel pobodal nově zvolenou starostku. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz odsoudil čin, jehož motiv je zatím neznámý, a vyzval k jeho rychlému vyšetření.
Zraněnou 57letou komunální političku Stalzerovou našli podle bulvárního listu Bild v jejím bytě s několika bodnými ranami. V tu dobu byly podle něj uvnitř její dvě adoptivní děti. Podle veřejnoprávní stanice WDR odvedla policie z domu v poutech mladého muže. Bild napsal, že policisté zadrželi 15letého adoptivního syna pobodané političky. Ten údajně předtím tvrdil, že jeho matku napadlo před domem několik mužů.
Podle agentury DPA incident vyvolal velké policejní manévry. Město Herdecke má zhruba 22 tisíc obyvatel a leží v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Komunální volby se tam konaly teprve v září a právnička Stalzerová byla zvolena do čela radnice v jejich druhém kole 28. září. Funkce se měla podle plánu ujmout v listopadu. Zda napadení souvisí s její politickou kariérou, není v tuto chvíli jasné.
Německý kancléř Friedrich Merz útok na zvolenou starostku označil za "odporný čin", který musí policie rychle vyšetřit. "Obáváme se o život designované starostky Iris Stalzerové a doufáme, že se zcela uzdraví," dodal. Generální tajemník sociální demokracie (SPD) v Severním Porýní-Vestfálsku Frederick Cordes uvedl, že jím zprávy z Herdecke hluboce otřásly. "V myšlenkách jsme s Iris Stalzerovou a její rodinou," uvedl.
Případ vyvolává vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019. Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko. Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.