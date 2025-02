Srbskému prezidentovi uletělo za jízdy kolo. Ochranka se nepředvedla

Měla to být rutinní jízda na mítink s občany, který uprostřed protirežimních protestů svolal srbský prezident Aleksandar Vučić do severosrbského města Kikinda. Před vesnicí Mokrin, kde ještě navštívil vinné sklepy, ale jeho pancéřované limuzíně Audi A8 v plné rychlosti odletěla levá zadní pneumatika. Řidič situaci zvládl a bezpečně zastavil.

"Jestli praskla pneumatika, odletělo kolo nebo bůhví co ještě, to je na kompetentních úřadech, aby to určily," řekl poté Vučić. Ministr bez portfeje Đorđe Miličević naznačil více: "Nechci tuto událost předem charakterizovat jako pokus o ohrožení prezidenta, ale okolnosti v zemi, aktivity některých aktérů směřující k destabilizaci… nás zavazují k tomu, abychom takové incidenty důkladně vyšetřili."

Miličević narážel na více než tři měsíce trvající masové (původně studentské) protirežimní demonstrace, které otřásají Srbskem. Veřejnost si ale na sociálních sítích spíš dělá legraci z chování Vučičovy ochranky. Prezident totiž často mluví o tom, že je jeho život v ohrožení a že se ho různé temné síly snaží zabít. Jeho ochranka ale při nehodě působila, jako kdyby šlo o partu kamarádů na výletě, a ne o ochranku nejvyššího ústavního představitele.

Příslušníci ochranky to vzali po balkánsku ležérně a vůbec nezajistili prostor okolo vozidla. Místo toho se společně podivovali odpadlému kolu. Zatímco prezident i vládní politici naznačují, že je Vučičův život v ohrožení, jeho ochranka se tak vůbec nechovala. Jinak by totiž museli brát v potaz možnost, že odpadnutí kola může být způsobeno záměrně položenou překážkou na vozovce s cílem v určeném místě zastavit kolonu a zaútočit na prezidenta.

Střelecký instruktor a dlouholetý osobní ochránce osob Zdeněk Charvát incident pro Aktuálně.cz okomentoval: "Řidič vozu, osobní ochránce a pravděpodobně i velitel týmu se šli podívat na kolo. Velitel si kolo ještě fotil, pravděpodobně aby podal zprávu nadřízeným. Klient zůstává sám ve voze, nikdo nekryje perimetr, nikdo neřeší provoz. Řidič trhá kusy podběhu namísto započetí perfektně nacvičené výměny kola, osobní ochránce jde někam k doprovodnému vozu a nechává klienta bez dozoru v nezamčeném autě, pak teprve probíhá přesednutí. Někdo další z doprovodného vozu se jde podívat na situaci, snad to nebyl řidič. Pokud to byl ochránce, který měl hlídat perimetr vzadu za kolonou, tak už ho tam také nikdo nehlídá."

A jak by taková situace měla správně vypadat? "V Iráku, kde jsem jako kontraktor pracoval, jsme nejčastěji cvičili právě výměnu kola na klientském vozidle. Důvodem bylo, že se stávalo zcela normálně, že co týden, to prázdná nebo proražená guma na vozidle. Zažil jsem to dokonce třikrát během jedné cesty. Museli jsme to zvládat na čas, který si již přesně nepamatuji, ale byly to jednotky minut," vzpomíná Charvát.

"Takticky správné řešení je zastavit na bezpečném místě a doprovodným vozem, nejlépe doprovodnými vozy vpředu i vzadu, vymezit bezpečný prostor, který zabrání případnému sražení členů ochranky nebo klientů kolemjedoucím vozidlem a zároveň vytvoří kryt. To pro případ nenadálého útoku, kdy mohl útočník záměrně na silnici nastražit technické prostředky k proražení pneumatiky, aby došlo k zastavení ochranné kolony a měl tak snadnější cíl. Dalším krokem je zabezpečení perimetru ochránci z doprovodného vozidla a následně vystupuje osobní ochránce (bodyguard) z klientského vozu a urychleně přesunuje klienta do 'zdravého' vozu v koloně, sedne si na sedačku spolujezdce a je připraven v případě nutnosti okamžitě z místa ujet," popisuje Zdeněk Charvát.