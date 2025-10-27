Zahraničí

„Je to muž.“ Fámy kolem pohlaví manželky prezidenta Macrona řeší soud

ČTK Maxim Hönig, ČTK
před 3 hodinami
V Paříži v pondělí začal soud s deseti obviněnými z kyberšikany první dámy Francie Brigitte Macronové. Podle úřadů jde o osm mužů a dvě ženy, kteří na internetu o manželce prezidenta Emmanuela Macrona mimo jiné tvrdili, že je muž. Obžalovaní jsou ve věku 41 až 60 let a je mezi nimi například učitel, vědec v oboru informačních technologií nebo lidmi zvolený úředník.
Brigitte Macronová se svým manželem Emmanuelem Macronem.
Brigitte Macronová se svým manželem Emmanuelem Macronem. | Foto: Reuters

Tento dvoudenní soudní proces není jediným, ve kterém se Macronová snaží pomluvám bránit. Letos v červenci společně s manželem ze stejného důvodu zažalovala u soudu v americkém státě Delaware konzervativní influencerku Candace Owensovou. Jejich právník uvedl, že budou po Owensové požadovat velké finanční odškodnění, pokud bude trvat na tvrzení, že Macronová se narodila jako muž.

Owensová, jejíž profil na síti X má téměř sedm milionů sledujících, své tvrzení několikrát opakovala a letos na stejné téma vydala sérii videí s názvem Becoming Brigitte (Stát se Brigitte). V březnu 2024 uvedla, že by vsadila celou svou kariéru na to, že Macronová je ve skutečnosti muž. V podobném duchu pokračovala i v pondělním příspěvku na stejné síti.

"Když to chodí jako chlap, mluví to jako chlap a je to uvedeno ve francouzském daňovém registru jako chlap, tak je to první chlap Francie," napsala obžalovaná americká influencerka.

Konspirační teorie o tom, že se první dáma Francie narodila jako muž jménem Jean-Michel Trogneux, který následně přijal jméno Brigitte a stal se transženou, pronásleduje prezidentský pár roky. Jean-Michel Trogneux je přitom jméno bratra Brigitte Macronové.

V září 2024 Macronová a Trogneux vyhráli soudní spor kvůli pomluvě. Pařížský soud vyměřil dvěma ženám pokutu a finanční odškodnění za on-line šíření lživých tvrzení o první dámě a jejím bratrovi. Pařížský odvolací soud ale letos v červenci toto rozhodnutí zrušil. Macronová a její bratr se následně obrátili na nejvyšší soud.

 
