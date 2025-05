Udeřila Macronová Macrona? Video z prezidentského speciálu vyvolává spekulace

Kamery novinářů v neděli zachytily, jak manželka francouzského prezidenta Brigitte Macronová svého muže odstrčila pár chvil po tom, co se otevřely dveře od letadla. O příčině události, která se stala po přistání prezidentského speciálu v Hanoji, v pondělí spekulují francouzské weby. Prezident Emmanuel Macron je od neděle na týdenní návštěvě po jihovýchodní Asii.

Moment z přistání v Hanoji zveřejnil na síti X mimo jiné kanál Nexta. Na videozáznamu je vidět, jak personál otevírá dveře od letadla, za nimiž stojí Macron a dívá se směrem ke kokpitu. V tom jej Macronová, která je mimo záběr, rukama za bradu odstrčí. Prezident zůstal vteřinu překvapený a pak zamával venku stojícím novinářům, kteří si jej fotili a natáčeli. Následuje střih, kdy první vystupuje Macron a nabízí manželce rámě, která jej ignoruje a při vystupování se přidržuje zábradlí přistavených schodů.

Web Actu se řečnicky ptá, zda se jednalo o úder do obličeje nebo o reakci na předchozí Macronovo chování. Elysejský palác pravost záběrů nejprve popíral, odborníci je ale později prohlásili za pravé. Osoba blízká prezidentovi mluvila o běžné hádce mezi manželi a "pošťuchování".

"Stalo se to v okamžiku, kdy se prezident a jeho manželka naposledy před začátkem cesty odreagovali vzájemným pošťuchováním. Dělali to oba dva. To stačilo k tomu, aby to posloužilo jako voda na mlýn konspiračním teoretikům," dodal podle webu Libération nejmenovaný zdroj.

Video se začalo šířit na proruských sítích jako Russia Today, které tím chtěly vyvolat negativní komentáře, dodal web.

Macronovi se k incidentu zatím nevyjádřili.