Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Novinářům to řekli ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a policejní prezidentka Jana Maškarová. Oba shodně vybídli starší lidi, aby v případě podezření kontaktovali policii.
Mezi nejčastější případy patří podle Šutaje Eštoka telefonáty, při kterých podvodníci využívají smyšlené historky o tom, že rodinný příslušník volaného nutně potřebuje peníze. Falešní policisté pak vybízejí občany, aby z důvodu hrozby údajné krádeže v jejich domově cennosti vyhodili z okna, nebo je odložili na vybrané místo na veřejnosti, případně je odevzdali určené osobě.
)V jiných případech jsou lidé vybízeni, aby vybrali peníze ze svého bankovního účtu. Kriminalisté zaznamenali také podvody při seznamování zejména starších žen přes internet a rovněž nekalé přísliby na vysoké zhodnocení investic.
V prvním pololetí slovenská policie zaznamenala 96 případů různých podvodů na seniorech. Za celý loňský rok to bylo 125 případů se škodou 1,5 milionu eur (36,7 milionu Kč).
"Je důležité a nevyhnutelné, aby senioři byli obezřetní. Aby nikdy nevybírali peníze na žádost cizího člověka, aby neposkytovali osobní údaje," řekl Šutaj Eštok. Dodal, že starší lidé často drží své úspory v hotovosti doma.
Slovenští policisté při podobných kriminálních případech v minulosti navštěvovali spolu s poštovním doručovatelem seniory v jejich domovech a upozorňovali na riziko podvodů a na možnosti, jak jim předcházet.
Tiskovou konferenci v uvedené záležitosti na krátkou dobu přerušil kolaps Maškarové, která pak pokračovala v proslovu. Upozornila také na případ, že oběť podvodníků nedala na rady pracovnice banky, která klienta varovala před převodem peněz na podezřelý účet.
Předseda Jednoty důchodců na Slovensku upozornil, že starší lidé bývají důvěřiví a některé informace si neověřují. Část okradených důchodců se podle něj stydí přiznat, že se stali obětí podvodu.