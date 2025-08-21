Zahraničí

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Slovensko čelí největší vlně podvodů, při které pachatelé zneužívají důvěry lidí a prostřednictvím psychologického nátlaku se od nich snaží vylákat peníze. Ohroženi jsou zejména senioři, kteří v prvním pololetí přišli při uvedených podvodech celkově o více než milion eur (24,5 milionu korun).
Podvody míří podle policie zejména na slovenské seniory.
Podvody míří podle policie zejména na slovenské seniory. | Foto: Shutterstock.com

Novinářům to řekli ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a policejní prezidentka Jana Maškarová. Oba shodně vybídli starší lidi, aby v případě podezření kontaktovali policii.

Mezi nejčastější případy patří podle Šutaje Eštoka telefonáty, při kterých podvodníci využívají smyšlené historky o tom, že rodinný příslušník volaného nutně potřebuje peníze. Falešní policisté pak vybízejí občany, aby z důvodu hrozby údajné krádeže v jejich domově cennosti vyhodili z okna, nebo je odložili na vybrané místo na veřejnosti, případně je odevzdali určené osobě.

)V jiných případech jsou lidé vybízeni, aby vybrali peníze ze svého bankovního účtu. Kriminalisté zaznamenali také podvody při seznamování zejména starších žen přes internet a rovněž nekalé přísliby na vysoké zhodnocení investic.

V prvním pololetí slovenská policie zaznamenala 96 případů různých podvodů na seniorech. Za celý loňský rok to bylo 125 případů se škodou 1,5 milionu eur (36,7 milionu Kč).

"Je důležité a nevyhnutelné, aby senioři byli obezřetní. Aby nikdy nevybírali peníze na žádost cizího člověka, aby neposkytovali osobní údaje," řekl Šutaj Eštok. Dodal, že starší lidé často drží své úspory v hotovosti doma.

Slovenští policisté při podobných kriminálních případech v minulosti navštěvovali spolu s poštovním doručovatelem seniory v jejich domovech a upozorňovali na riziko podvodů a na možnosti, jak jim předcházet.

Související

Množí se "šmejdi" s dálničními známkami. A vyplatí se koupit druhou za starou cenu?

Dálnice D1, Průhonice, úsek nově bez placení, silnice pro motorová vozidla
6 fotografií

Tiskovou konferenci v uvedené záležitosti na krátkou dobu přerušil kolaps Maškarové, která pak pokračovala v proslovu. Upozornila také na případ, že oběť podvodníků nedala na rady pracovnice banky, která klienta varovala před převodem peněz na podezřelý účet.

Předseda Jednoty důchodců na Slovensku upozornil, že starší lidé bývají důvěřiví a některé informace si neověřují. Část okradených důchodců se podle něj stydí přiznat, že se stali obětí podvodu.

 
Mohlo by vás zajímat

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu
10 fotografií

Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně

Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko podvod Šmejdi policie varování senior

Právě se děje

před 56 minutami
Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Zmocněnec slovenské vlády tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.
před 1 hodinou
Sparta - Riga 1:0. Letenští jdou do vedení, skóre otevírá Kuchta po rohovém kopu

ŽIVĚ
Sparta - Riga 1:0. Letenští jdou do vedení, skóre otevírá Kuchta po rohovém kopu

Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a FC Riga.
před 1 hodinou
Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Ohroženi jsou zejména senioři, kteří v prvním pololetí přišli při uvedených podvodech celkově o více než milion eur.
před 1 hodinou
Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze.
před 1 hodinou
Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

V Chemnitzu jsou letos k vidění fotografie inspirativních proměn industriálních prostor, obrazy malíře Edwarda Muncha i současný design a móda.
před 1 hodinou

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu
Prohlédnout si 10 fotografií
Lidé v námořnických kostýmech plují ve fascinujícím průvodu plachetnic vplouvajících do přístavu, který tvoří srdce celého festivalu.
Plachetnice Antigua míjí břehy, zatímco stovky vysokých lodí pomalu zaplňují přístav hlavního města Nizozemska.
před 1 hodinou
Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

S kariérou loučící se tenistka Petra Kvitová narazí v 1. kole US Open na Diane Parryovou, Karolína Muchová se utká s legendární Venus Williamsovou.
Další zprávy