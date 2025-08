"Smažák? Geniální český vynález," chválí Japonci na Expu. Prezident Pavel je ike-odži

Co je pro některé Čechy každodenní kulinářská šeď, to je pro Japonce gastronomický objev roku. Na světové výstavě Expo 2025 si obyvatelé země vycházejícího slunce pochutnávají nejen na pivu, ale i na smaženém sýru, dukátových buchtičkách či trhaném kachním mase a guláši v nadýchaném asijském bochánku bao. "Smažák je geniální český vynález," řekl jeden z japonských návštěvníků pro Aktuálně.cz.

Horko, vlhko a slunečno. Červencový den na ósackém Expu trestal všechny návštěvníky, kteří se neschovali do stínu. Nejen proto bylo pod českým národním pavilonem - velkou spirálou ze skla a dřeva - poměrně rušno. Stála se tam totiž fronta na pivo.

"Už jsem tu s manželkou podruhé. České pivo nás umí hezky zchladit. Chodím na něj i do českých pivnic v Tokiu," pochlubil se reportérovi Aktuálně.cz muž, který se představil jako Rjóhei Kimura.

Ačkoliv ani on, ani jeho žena Hina nikdy v Česku nebyli, o středoevropskou zemi se prý už několik let zajímají.

"Máme české kamarády, kteří nás jednou za pár let navštěvují. Pro nás by dovolená v Česku byla příliš drahá. Tak jsme rádi, že si můžeme pochutnat na českém pivu a jídle alespoň tady na Expu," vypráví Kimura. Na otázku, co mu z jídelníčku restaurace v přízemí národního pavilonu chutnalo nejvíce, měl prakticky hned jasno - smažák s opékanými bramborami a majonézou.

"Je to geniální český vynález, opravdu. V japonských hospodách se podávají jen malé sýrové krokety, takže velký kus sýra ve strouhance je pro mě kulinářský zážitek. Naši kamarádi z Prahy se o smažák pokoušeli u nás doma, když přiletěli na návštěvu, ale moc se jim nedařilo. Nesehnali eidam, tak vsadili na mozzarellu v panko strouhance," svěřil se 45letý japonský podnikatel.

"A taky nám chutnal dezert, jak se to jen jmenovalo… důka-ban?" zapátrala v paměti jeho manželka Hina. Po chvíli pátrání v jídelníčku se vyjasnilo, co myslela za dobrotu - dukátové buchtičky s krémem a ovocem.

Expo 2025 v Ósace Světová výstava odstartovala v dubnu 2025.

Českým pavilonem od té doby prošlo už více než půl milionu lidí.

Za spirálovitou budovou ze skla a dřeva stojí studio Apropos Architects.

V červenci navštívil Expo i prezident Petr Pavel po boku princezny Takamado.

Expo 2025 potrvá do 13. října 2025.

Překvapení přineslo pivní "mlíko"

Pro pivo si přišel i Masa Učida, 36letý pracovník ósacké firmy a samozvaný milovník zlatavého moku. Přestože pro Japonce není Pilsner Urquell žádnou novinkou - ostatně plzeňský pivovar nyní spadá pod japonskou společnost Asahi - Učidu zmátlo "mlíko" na nápojovém lístku.

"Nevím, jestli bych zrovna chtěl platit za půllitr, ve kterém je víc pěny než piva," konstatoval a ukázal na cenovku - za mlíko, šnyt i klasickou hladinku si totiž restaurace v přízemí českého pavilonu účtovala 1450 jenů, tedy něco přes 200 korun.

Kdo si pivo naopak odpustil, byl Júho Hata, zaměstnanec japonského ministerstva dopravy a někdejší student bohemistiky v Tokiu. Nebál se proto promluvit česky.

"Ale mluvím špatně. Češtinu jsem studoval před lety, v práci ji pochopitelně nepoužívám. Pivo bych si dal, ale nemůžu, protože dneska řídím," řekl Japonec v tričku s kuriózním potiskem: obrázkem pražské tramvaje. Místo piva si dal kynutý knedlík plněný trhaným kachním masem. "A to bylo výborné," liboval si.

Pro prezidenta Pavla mají Japonci přezdívku

Jumi Kodžima navštívila český národní pavilon už na jaře, jen pár týdnů po oficiálním zahájení samotné světové výstavy. Pro letmém pohledu do jídelníčku narazila na pokrm, který z Česka neznala.

"Ku… kura-ida? Taková krémová polévka s houbami," zavzpomínala knihovnice z prefektury Niigata a též fanynka českého Krtečka. Pochopitelně myslela tradiční kulajdu s vejcem.

A nebyla to jediná kulinářská položka z českých luhů a hájů, nad kterou se během ósackého Expa pozastavila. "Nevěděla jsem, že servírujete i hovězí guláš v kynuté bao bulce. V Praze jsem ho jedla v bochníků chleba. To je tradičnější způsob servírování, nebo ne?" ptala se Kodžima reportéra Aktuálně.cz na pokrm, který šéfkuchař Tomáš Reger přizpůsobil asijskému prostředí. Obdobně upravil i jinou českou klasiku: vepřo knedlo zelo.

Japonku zamrzelo, že nezamířila na ósacké Expo v momentě, kdy se na světové výstavě objevil i prezident Petr Pavel. Ocenila, že většinu oficiálního programu strávila hlava českého státu po boku princezny Takamado.

"Pro nás je to velká čest. Nestává se často, že by členka císařské rodiny doprovázela politiky po celý den na Expu. V japonských médiích zaznělo, že si český kulturní program velice užila," pokračovala Kodžima.

Prozradila také, že prezident Pavel si mezi Japonci vysloužil novou přezdívku - ike-odži. "Iketeru znamená hustý nebo cool. Odži je muž středního věku," řekla pobaveně na závěr.