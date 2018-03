Slovensko vědělo o kontaktech Vadaly s mafií už před pěti lety, odhalil web, pro který psal Kuciak

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Slovensko podle portálu Aktuality.sk mělo informace o podnikateli Antonino Vadalovi od italských úřadů.

Bratislava - Slovensko již v roce 2013 dostalo od italských úřadů informace o kontaktech mafie s italským podnikatelem Antoninem Vadalou, o kterém psal zavražděný novinář Ján Kuciak. Napsal to portál Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval.

Ministr vnitra Robert Kaliňák o víkendu tvrdil, že italské úřady se slovenskými kolegy příliš nespolupracovaly. Slovenská média také zpochybnila odbornost lékaře, který ohledával tělo zastřeleného reportéra a jeho přítelkyně.

"V roce 2013 dorazily z Říma na Slovensko podrobné zprávy o Vadalově klanu. Mezi nimi i klíčová informace, že se ve své rodné Kalábrii pravidelně setkával s předními představiteli mafie," uvedl portál, který se odvolává na korespondenci mezi slovenským velvyslanectvím v Římě a italským úřadem proti mafii (DIA).

Ministr Kaliňák ale v úterý před poslanci parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost řekl, že italská strana neposílala na Slovensko z vlastní iniciativy ve zmiňovaném případu žádné informace. Uvedl také, že vůči podnikatelům, o kterých psal Kuciak, policie vedla přes 70 řízení a naposledy pět případů skončilo návrhem na podání obžaloby kvůli korupci.

Kuciak ve svém nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a o podnikatelských vazbách Vadaly na blízké spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica. Tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň a poradkyně Mária Trošková po vraždě novináře rezignovali na své posty na Úřadu vlády, a to do vyšetření případu.

Intriky slovenské opozice, brání se Vadala

Kuciak spolupracoval také s novinářkou a zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavlou Holcovou. Novinářka sdělila portálu topky.sk, že Kuciak ji naposledy informoval o tom, že zjistil nové propojení mezi italskými podnikateli a dalšími z politiků Ficovy strany Směr-sociální demokracie.

Vadalu a dalších šest osob slovenská policie během vyšetřování Kuciakovy vraždy minulý týden zadržela, později je ale všechny propustila.

Vadala své napojení na mafii odmítl a popřel také informace, že díky politickým kontaktům získal miliony eur na dotacích za hospodaření na půdě a z evropských fondů. Slovenskému listu Korzár řekl, že v kauze jde o intriky slovenské opozice s cílem způsobit pád Ficovy vlády. Italský podnikatel předložil také dokumenty italských úřadů, ve kterých je podle něj mezi členy klanu Vadalů uvedeno jméno Antonino Vadala, ale s jiným datem narození, než je jeho.

List Sme i televize Markíza zpochybnily odbornost lékaře, kterého policie povolala k ohledání těl reportéra a jeho přítelkyně. Zmiňovaný lékař podle Markízy nebyl soudním lékařem ani znalcem, ale patologem, který přednáší histologii. Právě skutečnost, že na místě neštěstí v Kuciakově domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy nebyl soudní lékař, by prý mohla ztížit určení času smrti a další okolnosti.

Policie otočila: Krajmer na místě činu byl

Slovenská policie čelila kritice také kvůli šéfovi protikorupční policejní jednotky Róbertovi Krajmerovi. Policie vyvracela zprávy opozice o tom, že se Krajmer v pondělí ráno - několik hodin po ohledání těl obětí - objevil na místě činu. Krajmer je spojován s oligarchou Norbertem Bödörem, švagrem policejního prezidenta Tibora Gašpara. Sám Gašpar přitom v pondělí tvrdil, že Krajmer na místo činu nevstupoval.

Toto úterý ale policie otočila a prohlásila, že Krajmer byl na místě vraždy "v plném rozsahu". Přiznala to poté, co opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) oznámilo uspořádání tiskové konference ohledně usvědčení Gašpara ze lži. Nahrávku, která potvrzuje vstup Krajmera do dvora Kuciakova domu, zveřejnila televize Joj.

"Policejní prezident lhal," řekl v reakci na nejnovější oznámení policie předseda OĽaNO Igor Matovič. Hnutí již v pondělí zpochybnilo důvěryhodnost vyšetřování případu právě kvůli účasti Krajmera na místě vraždy, a uvedlo, že Kuciak o Bödörovi napsal tři rozsáhlé články.

Policie dosud nezveřejnila detaily vraždy. Zastřelenou dvojici našli policisté v neděli 25. února pozdě večer. Markíza uvedla, že podle dokumentů od přítomného lékaře zemřeli o dva dny dříve, tedy v pátek. Rodina Kuciakovy snoubenky již dříve tvrdila, že se s Kušnírovou nebyla schopná spojit již od středy 21. února. Právě toto datum policie uvedla ve výzvě k řidičům, aby zálohovali svá data z kamer ve vozidlech, pokud projížděli okresy v okolí místa vraždy.

