Slovenská stopa. Ficův muž „Miro“ byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Miroslav Lajčák, bývalý ministr zahraničních věcí a současný poradce Roberta Fica, měl podle nově zveřejněných amerických dokumentů přímo komunikovat s Jeffreym Epsteinem. Mnoho vlivných osob se přitom od něj už tehdy distancovalo. Přesto s ním slovenský diplomat podle serveru Tvnoviny.sk vedl e-mailovou komunikaci.
V březnu 2018 Epstein poslal Lajčákovi článek z portálu The Daily Beast o údajných psychických problémech Donalda Trumpa. Lajčák mu měl odepsat, že o tomto tématu toho už ten den slyšel dost. Epstein reagoval souhlasem.
I když je adresa odesílatele v dokumentech začerněná, podpis nasvědčuje tomu, že Lajčák odpovídal z oficiální adresy slovenského ministerstva zahraničí, píše deník Aktuality.sk.
Lajčáka zmiňoval i Bannon
Jméno slovenského diplomata se objevuje i v e-mailech, které Epsteinovi posílal podnikatel Steve Bannon, někdejší strategický poradce prezidenta Trumpa.
Bannon v nich Lajčáka označuje za "předsedu OSN" a člověka, který by mohl vést "evropský projekt", pokud se Epsteinovi bude zamlouvat. Lajčák byl v té době často spojován s nejvyššími funkcemi v OSN. V roce 2016 byl jedním z možných kandidátů na generálního tajemníka a o rok později se stal předsedou Valného shromáždění.
V jiné zprávě zmiňuje Bannon, že by na večeři rád přizval ještě jednu osobu - na mysli měl právě "Mira" Lajčáka, a připojil poznámku, že "na Slovensku padá vláda", čímž odkazoval na odvolání kabinetu Roberta Fica po masových protestech po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.
Z e-mailů však nevyplývá, že by se Epstein nakonec s Lajčákem někdy osobně setkal nebo že by schůzku plánovali. Dokumenty nezmiňují ani, že by Lajčák věděl o Epsteinových trestných činech nebo se podílel na jeho aktivitách. Ukazují však, že Epstein projevoval zájem o dění na Slovensku a vnímal Lajčáka jako člověka s mezinárodním vlivem.
Sám Lajčák slovenským médiím napojení na Epsteina nepotvrdil.
Zmizelá Epsteinova pilotka
Slovenská stopa v "Epstein files" ovšem zahrnuje i další jméno. Původem slovenská pilotka Nadia Marcinko byla dlouho součástí Epsteinova nejbližšího okruhu. Média ji popisovala jako ženu, kterou Epstein přivedl do USA a která se měla podílet na získávání dalších dívek pro jeho síť.
Epstein's Pilot Nadia Marcinko/Marcinkova pic.twitter.com/Iua6Pn9df7— Yessy (@iJesseee) October 27, 2025
Marcinko čelila opakovaným obviněním, ale v rámci dohody, kterou uzavřela s americkým ministerstvem spravedlnosti, získala imunitu. Od roku 2024 je nezvěstná a podle dostupných zpráv byla naposledy spatřena v New Yorku nedaleko Epsteinovy bývalé rezidence.
Jeffrey Epstein
Smrt Jeffreyho Epsteina je jedním z nejznámějších případů spekulací a konspiračních teorií ve Spojených státech. Epstein byl bohatý finančník s vlivnými známostmi, včetně Billa Clintona nebo prince Andrewa. V roce 2017 Epstein řekl, že byl jednu dobu "nejbližším přítelem Donalda Trumpa".
V roce 2008 byl odsouzen za sexuální delikt vůči nezletilé osobě a zapsán do registru sexuálních delikventů. V amerických médiích o něm dlouhodobě kolovaly spekulace, že na svůj soukromý ostrov dopravoval nezletilé dívky tryskáčem přezdívaným "Lolita Express".
V roce 2019 byl zatčen kvůli obvinění ze sexuálního obchodování a krátce poté se za ne zcela objasněných okolností oběsil ve vězení. Konspirační teorie se od té doby soustředí především na otázku, zda spáchal sebevraždu, nebo byl zavražděn, a zda skutečně existoval takzvaný "seznam klientů", tedy pedofilů z nejvyšších společenských kruhů.