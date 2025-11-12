Trump strávil hodiny se sexuální obětí, tvrdí demokraté. "Lež," zní z Bílého domu

Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen. Podle Bílého domu se nyní demokraté snaží prezidenta pošpinit.
Miliardář podle e-mailů rovněž napsal, že Trump "věděl o těch dívkách", podle stanice CNN zřejmě v souvislosti s Trumpovým tvrzením, že Epsteina vyhodil ze svého floridského klubu Mar-a-Lago za to, že tam vyhledával mladé dívky, jež tam pracovaly. Mnoho z těchto dívek bylo v té době nezletilých, připomíná deník The New York Times (NYT).
Trump připustil přátelství s Epsteinem
V dalším e-mailu finančník podle NYT přemítal o tom, jak se postavit otázkám médií ohledně jeho vztahu s Trumpem, který v té době začínal být politickou osobností známou po celé zemi. E-maily byly odeslány před tím, než se Trump poprvé stal prezidentem.
Adresáty byli Epsteinova přítelkyně a spolupachatelka Ghislaine Maxwellová, která je nyní v americkém vězení, a spisovatel a novinář Michael Wolff. Žádný z e-mailů neobdržel ani neposlal Trump, který v souvislosti s Epsteinovým případem nebyl obviněn z žádného trestného činu, uvedla CNN.
"Demokraté selektivně pustili do liberálních médií e-maily, aby vytvořili falešný příběh očerňující prezidenta Trumpa," reagovala na zprávy mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Podle ní se demokraté snaží odvrátit pozornost od historických úspěchů prezidenta. Leavittová také uvedla, že Trump Epsteina vyhodil ze svého klubu před několika desítkami let kvůli jeho špatnému chování k zaměstnankyním.
Materiálů jsou tisíce
Trump připouští, že se s finančníkem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich přátelství skončilo okolo roku 2004. Epstein, který byl obviněn ze sexuálních zločinů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, kde čekal na pokračování soudního procesu.
Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled však uvedli, že e-maily vyvolávají nové otázky o vztahu mezi oběma muži. Výbor zprávy získal, když si vyžádal tisíce dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti na začátku tohoto roku, podle prohlášení demokratů je to asi 23 tisíc různých materiálů.
Diskuse o dokumentech souvisejících s vyšetřováním Epsteinova případu, které původně slíbila zveřejnit Trumpova administrativa, tak podle BBC zřejmě opět naberou na intenzitě poté, co skončí nynější platební neschopnost americké vlády. List NYT v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno ve spisech figuruje.
Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.