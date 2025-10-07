Zahraničí

Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Slovenská prokuratura má za protizákonné rozhodnutí ministerstva vnitra, jež uložilo prezidentovi Peteru Pellegrinimu pokutu 10 tisíc eur (243 tisíc Kč) za porušení zákona při financování kampaně před loňskou přímou volbou hlavy státu. V úterý to oznámil generální prokurátor Maroš Žilinka.
Peter Pellegrini, vítěz slovenských prezidentských voleb po vyhlášení volebních výsledků.
Peter Pellegrini, vítěz slovenských prezidentských voleb po vyhlášení volebních výsledků. | Foto: Matej Slávik

Prokuratura navrhla ministerstvu uvedené rozhodnutí zrušit, neboť podle ní má prezident v souladu s ústavou imunitu také v případech takovýchto deliktů, uvedl v úterý generální prokurátor Maroš Žilinka.

Prokurátor rovněž naznačil, že Pellegrini také mohl překročit povolený limit výdajů na volební kampaň, ale ani v této záležitosti ministerstvo nemůže vůči úřadujícímu prezidentovi vést řízení. Ministerstvo vnitra v reakci pouze napsalo, že takzvaný protest žalobce dostalo v úterý a v příslušné lhůtě ho vyřídí.

Pellegrini dostal letos v březnu pokutu za to, že podle médií přijal na transparentní účet k prezidentským volbám od své tehdejší strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) dar 250 tisíc eur (zhruba šest milionů korun) až po samotných volbách, což zákon neumožňuje. Slovenský prezident pochybení přiznal, vůči rozhodnutí o pokutě se neodvolal a zaplatil ji.

Podle Žilinky slovenské ministerstvo vnitra rozhodnutím o uložení pokuty Pellegrinimu ovšem porušilo zákon. Porušení zákona spočívalo v tom, že ministerstvo navzdory ústavnímu zákazu stíhat během výkonu funkce prezidenta za správní delikt zahájilo příslušné řízení a následně vydalo rozhodnutí o pokutě, uvedl Žilinka. "Osoba vykonávající funkci prezidenta se přitom vlastním projevem vůle imunity vzdát nemůže," dodal.

Slovenský generální prokurátor, na rozdíl od ministerstva vnitra, v jiné záležitosti zase poukázal na existenci podezření, že Pellegrini na svou kampaň utratil více než zákonem povolených maximálně půl milionu eur (12,15 milionu korun) . Za takové provinění by Pellegriniho podle Žilinky bylo možné potrestat, až když nebude hlavou státu.

Slovenským ministrem vnitra je předseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, který v této stranické funkci vystřídal právě Pellegriniho. Strana Hlas-SD dříve dostala pokutu 5000 eur (121 500 korun) za to, že včas nezveřejnila na svém webu informace o loňské půjčce od firmy sestry Pellegriniho. Půjčka 300 tisíc eur (7,3 milionu korun) podle médií sloužila na financování Pellegriniho prezidentské kampaně.

Slovenská ústava stanoví, že prezidenta lze stíhat jen za úmyslné porušení ústavy nebo za velezradu.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko prezident Peter Pellegrini spravedlnost pokuta Ministerstvo vnitra ČR volební kampaň

