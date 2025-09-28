"Nehrajeme na tu vaši falešnou strunu!" Českou ministryni naštval Pellegrini

Česká ministryně obrany požádala slovenskou hlavu státu, aby věnovala energii řešení problémů své země.
Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček sdělil, že v podpoře cizích státníků problém nevidí. Podle šéfa STAN Víta Rakušana se lídr ANO bojí toho, že by bývalá pětikoalice mohla získat většinu 101 mandátů, tak povolává posily. Podle lídra Pirátů Zdeňka Hřiba je vměšování do voleb nepřijatelné a slovenský prezident si plete svou roli s rolí mluvčího Babišovy kampaně.
Pellegrini uvedl, že je přesvědčen o tom, že pokud se po volbách v Česku změní vláda a premiérem se stane Babiš, výrazně se zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a obnoví mezivládní konzultace. Fialova vláda je loni přerušila kvůli rozdílnému pohledu obou států na zahraniční témata, a to zejména na vojenskou pomoc Ukrajině.
"O údajně špatných vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem se toho spíš víc namluví, než se toho reálně děje. A používat toto téma k zásahu do českého předvolebního boje je poněkud licoměrné. Nemusíme milovat ani Vás, ani Roberta Fica, ale Slovensko a Slováci jsou a zůstanou našemu národu nejbližší," napsala ministryně obrany. Požádala slovenského prezidenta, aby věnoval svou energii řešení problémů Slovenska a nehledal je tam, kde nejsou.
Podle Černochové Pellegrini podporu české opozici "zbaběle skrývá" za slova o zlepšování vzájemných vztahů. "To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbíhání Kremlu a nehraje na falešnou pseudovlasteneckou strunu, ještě neznamená, že se svými slovenskými kolegy neudržujeme standardní pracovní vztahy a nepomáháme si tam, kde je to potřeba. Jen se u toho nepředvádíme před kamerami a nečiníme laciná gesta," uvedla ministryně. Dodala, že se svým slovenským protějškem pravidelně jedná a jednání mají výsledky. Naposledy se s ním sešla před týdnem v Ostravě na Dnech NATO. Česko pomáhá Slovensku s ochranou vzdušného prostoru, obě země koordinují postup u obranných akvizic, přiblížila šéfka resortu obrany.
Místopředseda ANO Havlíček vyjádření slovenského prezidenta za problém nepovažuje. "Nevidím problém, pokud někdo z cizích státníků podpoří tu či onu stranu. Ostatně Spolu dokonce přijel podpořit předseda evropských lidovců (Manfred) Weber. Důležité je, aby respektovali výsledky voleb a vůli našich voličů," sdělil ČTK Havlíček. Podle něj je problém spíš to, pokud český vicepremiér jede na Slovensko na protivládní demonstraci. Narážel tak na účast ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na nedávném slovenském protestu. "To není ani diplomatické, ani běžný politický přešlap, ale ostuda," míní místopředseda ANO.
Rakušan v sobotu v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct řekl, že na akci za proevropské směřování sousední země byl soukromě. Považoval by za nepřijatelné, kdyby natočil v době slovenské kampaně video na podporu některé z tamních stran. Připomněl tak nahrávku Andreje Babiše, který vyzýval v minulých slovenských volbách tamní voliče k volbě nynějších vládních stran.
"Babiš a spol se musí demokratické stojedničky opravdu bát, když už povolávají posily ze zahraničí. Pan Pellegrini mu prostě oplatil službu. Ozve se zítra (maďarský premiér Viktor) Orbán?," sdělil Rakušan.
Pellegriniho vyjádření kritizuje i šéf opozičních Pirátů. "Prezident Pellegrini si plete roli slovenské hlavy státu s mluvčím Babišovy kampaně. Vměšování do českých voleb je nepřijatelné. Babiš s (slovenským premiérem Robertem) Ficem ohrožují nejen demokracii, ale i naši společnou bezpečnost v Evropě," sdělil Hřib.