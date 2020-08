Sankce EU proti běloruskému režimu jsou připravené, Lukašenko na nich prozatím není

Ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie se na dvoudenním neformálním zasedání v Berlíně shodli na podobě sankčního seznamu, kterým potrestají osoby odpovědné za volební podvody a následné represe v Bělorusku. Novinářům to po skončení jednání řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Ten rovněž uvedl, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko prozatím na seznamu není.

Jednání v Berlíně bylo neformální, proto ministři žádná rozhodnutí nepřijali. Sankční seznam by ale podle Petříčka mohl být schválen už v příštím týdnu písemnou procedurou.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko pohrozil recipročními kroky v případě zavedení sankcí vůči své zemi. "Nařídil jsem vládě předložit návrh přeorientování všech obchodních toků z litevských přístavů na přístavy jiné. Uvidíme, jak s tím budou žít," řekl Lukašenko při návštěvě jednoho potravinářského závodu. Podle agentury BelTA v této souvislosti uvedl, že 30 procent litevského rozpočtu tvoří přeprava zboží z Běloruska přes Litvu.

"Ukážeme jim, co jsou to sankce. Jestli se (Poláci a Litevci) doposud dostávali do Číny a do Ruska přes nás, tak teď budou létat buď přes Baltské nebo Černé moře, aby mohli obchodovat s Ruskem," pohrozil rovněž Lukašenko.

Litevské ministerstvo zahraničí už zařadilo na svůj běloruský sankční seznam 118 lidí, včetně Lukašenka. Všechny tyto osoby byly podle Vilniusu zapojené do zfalšování prezidentských voleb konaných 9. srpna a do neoprávněného použití síly proti účastníkům demonstrací.

