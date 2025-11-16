První zahynul v Černobylu. Rusové nyní zabili jeho vdovu

"Masivní ruský útok na Kyjev 14. listopadu si vyžádal život Natálie Choděmčukové. Byla manželkou Valerije Choděmčuka, operátora oběhového čerpadla v reaktoru č. 4 jaderné elektrárny v Černobylu, který zemřel 26. dubna 1986. Byl jediným pracovníkem elektrárny, jehož tělo nebylo nikdy nalezeno," napsal Zelenskyj.
"Téměř o čtyři desetiletí později byla Natálie zabita v nové tragédii, kterou opět způsobil Kreml. Ukrajinci, kteří přežili Černobyl a pomáhali po této katastrofě znovu vybudovat zemi, čelí opět nebezpečí - teroru agresivního státu," uvedl Zelenskyj ve svém sdělení.
Ruský dron zasáhl byt 73leté Natálie Choděmčukové v noci ze 14. na 15. listopadu. Utrpěla rozsáhlé popáleniny na polovině těla a lékaři se v nemocnici marně snažili zachránit její život. Byt, který se jí stal osudným, získala po smrti svého manžela od úřadů jako kompenzaci.
Jen o několik pater níž dostal byt i další hrdina Černobylu - Oleksij Ananenko, jeden ze tří mužů, kteří se přihlásili do sebevražedné mise, kdy se v neoprenových oblecích vydali do zatopeného suterénu pod vybuchlým reaktorem, aby ručně našli a otevřeli vypouštěcí ventily nádrže a zabránili tak sekundární explozi s ještě horšími následky. I jeho byt byl útokem zasažen, on sám ale přežil bez zranění.
Valerij Choděmčuk pracoval jako technik ve strojovně reaktoru a byl přímo v místě exploze, kde ho zabila tlaková vlna explodujícího reaktoru. Jeho tělo se pravděpodobně vypařilo - je tak jedinou obětí havárie, která nemá vlastní hrob. Připomíná ho pouze pamětní cedule na sarkofágu elektrárny.
Tehdy pětatřicetiletý otec dvou dětí se osudného dne 25. dubna 1986 rozloučil s rodinou krátce po desáté večer a vydal se na dvanáctihodinovou směnu do elektrárny, kde se z brigádníka vlastní pílí (vystudoval po večerech jadernou fyziku) vypracoval na vrchního operátora hlavního oběhového čerpadla 4. bloku.
K výbuchu čtvrtého reaktoru došlo přesně v 01:23:58 hodin v noci. Asi tři minuty předtím mu signalizace ukázala, že oběhové pumpy, které chladí reaktor, začínají vibrovat. Jeho poslední slova zněla: "Půjdu se podívat, co se děje."
Choděmčukův příběh připomíná i seriál HBO Černobyl, kde ho ztvárnil herec Kieran O'Brien.
Valerij Chodemčuk, první oběť Černobylu. V seriálu HBO jej ztvárnil herec Kieran O'Brien. A na poslední fotce je Chodemčukova manželka Natalija. Tu zabili Rusové při útoku na Kyjev 14. listopadu. Zemřela na následky popálení 45 % těla...— Nikola Repin (@nikorepi) November 15, 2025
