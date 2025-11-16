Zahraničí

První zahynul v Černobylu. Rusové nyní zabili jeho vdovu

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 22 minutami
Málokdy oznamuje prezident Zelenskyj jmenovitě oběti ruského bombardování ukrajinských měst. Tentokrát ale udělal výjimku. Při náletu na Kyjev zahynula Natálie Choděmčuková - 73letá vdova po inženýru Valeriji Choděmčukovi. Jeho jméno zná snad každý Ukrajinec, Choděmčuk byl totiž první obětí jaderné havárie v Černobylu.
Kieran O'Brien jako Valerij Chodemčuk v seriálu HBO Černobyl.
Kieran O'Brien jako Valerij Chodemčuk v seriálu HBO Černobyl. | Foto: HBO Europe

"Masivní ruský útok na Kyjev 14. listopadu si vyžádal život Natálie Choděmčukové. Byla manželkou Valerije Choděmčuka, operátora oběhového čerpadla v reaktoru č. 4 jaderné elektrárny v Černobylu, který zemřel 26. dubna 1986. Byl jediným pracovníkem elektrárny, jehož tělo nebylo nikdy nalezeno," napsal Zelenskyj.

"Téměř o čtyři desetiletí později byla Natálie zabita v nové tragédii, kterou opět způsobil Kreml. Ukrajinci, kteří přežili Černobyl a pomáhali po této katastrofě znovu vybudovat zemi, čelí opět nebezpečí - teroru agresivního státu," uvedl Zelenskyj ve svém sdělení.

Ruský dron zasáhl byt 73leté Natálie Choděmčukové v noci ze 14. na 15. listopadu. Utrpěla rozsáhlé popáleniny na polovině těla a lékaři se v nemocnici marně snažili zachránit její život. Byt, který se jí stal osudným, získala po smrti svého manžela od úřadů jako kompenzaci.

Jen o několik pater níž dostal byt i další hrdina Černobylu - Oleksij Ananenko, jeden ze tří mužů, kteří se přihlásili do sebevražedné mise, kdy se v neoprenových oblecích vydali do zatopeného suterénu pod vybuchlým reaktorem, aby ručně našli a otevřeli vypouštěcí ventily nádrže a zabránili tak sekundární explozi s ještě horšími následky. I jeho byt byl útokem zasažen, on sám ale přežil bez zranění.

Valerij Choděmčuk pracoval jako technik ve strojovně reaktoru a byl přímo v místě exploze, kde ho zabila tlaková vlna explodujícího reaktoru. Jeho tělo se pravděpodobně vypařilo - je tak jedinou obětí havárie, která nemá vlastní hrob. Připomíná ho pouze pamětní cedule na sarkofágu elektrárny.

Pamětní deska Valerije Chodemčuka v budově energetického bloku č. III.
Pamětní deska Valerije Chodemčuka v budově energetického bloku č. III. | Foto: Profimedia.cz

Tehdy pětatřicetiletý otec dvou dětí se osudného dne 25. dubna 1986 rozloučil s rodinou krátce po desáté večer a vydal se na dvanáctihodinovou směnu do elektrárny, kde se z brigádníka vlastní pílí (vystudoval po večerech jadernou fyziku) vypracoval na vrchního operátora hlavního oběhového čerpadla 4. bloku. 

K výbuchu čtvrtého reaktoru došlo přesně v 01:23:58 hodin v noci. Asi tři minuty předtím mu signalizace ukázala, že oběhové pumpy, které chladí reaktor, začínají vibrovat. Jeho poslední slova zněla: "Půjdu se podívat, co se děje."

Choděmčukův příběh připomíná i seriál HBO Černobyl, kde ho ztvárnil herec Kieran O'Brien.

 
Mohlo by vás zajímat

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 úmrtí útok Černobyl vdova

Právě se děje

před 22 minutami
První zahynul v Černobylu. Rusové nyní zabili jeho vdovu

První zahynul v Černobylu. Rusové nyní zabili jeho vdovu

Při náletu na Kyjev zahynula Natálie Choděmčuková - vdova po inženýru Valeriji Choděmčukovi, první oběti jaderné havárie v Černobylu.
před 2 hodinami
Od zfalšované fotky k DNA. Proč lochneska uniká? Zmapovali jsme klíčové stopy
Přehled

Od zfalšované fotky k DNA. Proč lochneska uniká? Zmapovali jsme klíčové stopy

Odhalte pravdu o Lochnesské příšeře. Prozkoumejte největší mýty, vědecké objevy a nevyřešené otázky jedné z největších historických záhad.
před 2 hodinami
Krádež draftu, naprosté zvíře, zírají v zámoří na Čecha z extraligy

Krádež draftu, naprosté zvíře, zírají v zámoří na Čecha z extraligy

Útočník Mladé Boleslavi Vojtěch Hradec poutá pozornost v zámořské NHL.
před 2 hodinami
Salač vyrovnal svoje letošní maximum, mistrem světa je Brazilec Moreira

Salač vyrovnal svoje letošní maximum, mistrem světa je Brazilec Moreira

Filip Salač dojel v závěrečném závodu mistrovství světa kategorie Moto2 ve Valencii na pátém místě a vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Zlatý záchod u spolupracovníka Zelenského. Proč Ukrajince tolik děsí?

před 3 hodinami
Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Ústavní soud zrušil jeho odvolání z funkce a premiér Edi Rama oznámil, že v Tiraně nevyhlásí předčasné volby
před 3 hodinami
Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Íránský režim skrývá přísnější postih disentu za zdánlivá uvolnění nejviditelnějších opatření, jako je nošení hidžábu nebo pouliční akce.
Další zprávy