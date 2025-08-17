Zahraničí

Zlá zpráva pro ukrajinské obránce. Rusů se dere do armády víc, než Kreml doufal

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 3 hodinami
Ruským verbířům se stále daří lákat muže pro agresi na Ukrajině. Každý měsíc plní cíle až na 110 procent, tvrdí ukrajinská vojenská rozvědka.
Toto ruské náborové video kolovalo po sociálních sítích, ale ukazovali ho i v ruské televizi | Video: X/clashreport

"Obecně lze říci, že Rusko náborové plány každý měsíc plní nejméně na 105 až 110 %," uvedl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) generálmajor Vadym Skibickyj v rozhovoru pro ukrajinský zpravodajský server Suspilne.

Rekruti mají nárok na vysoké náborové prémie a výhody pro své rodiny. Skibickyj uvedl, že Kreml letos zvažuje zvýšení svého náborového cíle o 17 procent.

Rusko na prahu zásadní změny. Kreml potichu šlape na plyn v budování "druhé" armády

Ruští branci povolaní k vojenské službě.
Kreml podle zástupce šéfa ukrajinské rozvědky pravděpodobně rekrutoval už dvě třetiny z 343 tisíc nových vojáků, které plánuje nasadit na frontu v roce 2025, a je tak na dobré cestě k dosažení svého ročního cíle.

"Rozšiřující se nábor do armády v Rusku, podporovaný vysokými vstupními bonusy a dalšími výhodami pro rodiny zraněných nebo zabitých vojáků, je hnací silou udržovat válku na Ukrajině," hodnotí server Business Insider.

Bonusy za upsání se armádě se liší v závislosti na regionu, přičemž místní samosprávy v oblastech jako Moskva a Petrohrad nabízejí vyšší částky. Základní bonus činí 400 tisíc rublů (asi 105 tisíc korun). Částku stanovuje dekret, který podepsal ruský prezident Vladimir Putin v létě 2024.

"To se zbláznili?" Ruští vojáci nevěřili svým uším. Velitelé formují brutální oddíly

ruští vojáci rusko ruský voják armáda válka na Ukrajině Ukrajina
"Pro průměrného občana Ruska, prostého dělníka, je to hodně peněz. V případě první smlouvy se bavíme v průměru o 1,5-2 milionech rublů," vysvětlil Skibickyj. Podle posledních informací ruského statistického úřadu se průměrná mzda v zemi pohybuje okolo 96 tisíc rublů měsíčně.

Zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky uvedl, že zrychlené tempo náboru znamená, že Rusko může každý měsíc poslat na frontu až 35 tisíc nových vojáků, což je pro jeho strategii klíčové. Ta je založena na neustále se opakujících pěších útocích, které i za cenu velkých ztrát oslabují ukrajinskou obranu.

"Snad ho zabijí." Ruska šokovala výroky o manželovi ve válce. Nejde prý o výjimku (Celý článek s videem zde)

“Jde do speciální vojenské operace. Ku*va my si budeme žít,” říká Anastasia ve videu | Video: X/Geraschenko_en
 
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

