Zlá zpráva pro ukrajinské obránce. Rusů se dere do armády víc, než Kreml doufal

"Obecně lze říci, že Rusko náborové plány každý měsíc plní nejméně na 105 až 110 %," uvedl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) generálmajor Vadym Skibickyj v rozhovoru pro ukrajinský zpravodajský server Suspilne.
Rekruti mají nárok na vysoké náborové prémie a výhody pro své rodiny. Skibickyj uvedl, že Kreml letos zvažuje zvýšení svého náborového cíle o 17 procent.
Kreml podle zástupce šéfa ukrajinské rozvědky pravděpodobně rekrutoval už dvě třetiny z 343 tisíc nových vojáků, které plánuje nasadit na frontu v roce 2025, a je tak na dobré cestě k dosažení svého ročního cíle.
"Rozšiřující se nábor do armády v Rusku, podporovaný vysokými vstupními bonusy a dalšími výhodami pro rodiny zraněných nebo zabitých vojáků, je hnací silou udržovat válku na Ukrajině," hodnotí server Business Insider.
Bonusy za upsání se armádě se liší v závislosti na regionu, přičemž místní samosprávy v oblastech jako Moskva a Petrohrad nabízejí vyšší částky. Základní bonus činí 400 tisíc rublů (asi 105 tisíc korun). Částku stanovuje dekret, který podepsal ruský prezident Vladimir Putin v létě 2024.
"Pro průměrného občana Ruska, prostého dělníka, je to hodně peněz. V případě první smlouvy se bavíme v průměru o 1,5-2 milionech rublů," vysvětlil Skibickyj. Podle posledních informací ruského statistického úřadu se průměrná mzda v zemi pohybuje okolo 96 tisíc rublů měsíčně.
Zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky uvedl, že zrychlené tempo náboru znamená, že Rusko může každý měsíc poslat na frontu až 35 tisíc nových vojáků, což je pro jeho strategii klíčové. Ta je založena na neustále se opakujících pěších útocích, které i za cenu velkých ztrát oslabují ukrajinskou obranu.